هل الصمغ العربي يخفض مستوى السكر في الدم؟.. القحطاني يُجيب

حسم الدكتور جابر القحطاني، خبير العقاقير الطبية، الجدل عن استخدام الصمغ العربي لمرضى السكري.

وقال القحطاني، عبر حسابه الرسمي على تويتر، البعض يستخدم الصمغ العربي لمرض السكر لكن لاتوجد أي دراسات علمية تذكر ان الصمغ العربي يخفض السكر وعليه فإنه يجب عدم استخدامه لهذا الغرض.

وتابع القحطاني، لكن هناك دراسات على الصمغ العربي لمن يعانون من مشاكل الكلى وهو في الحقيقة يساعد في علاج ومنع الزلال البروتيني في البول.

استخدامات الصمغ العربي

يمكن استخدام الصمغ العربي للقولون، حيث إنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، التي تساعد في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، بالإضافة إلى تخفيف أعراض الإمساك، الإسهال، وعلاج اضطرابات الأمعاء.

بـ استخدام الصمغ العربي للقولون له تأثير كبير على تقليل مستويات الكوليسترول ويعزز عمل الجهاز الهضمي، وذلك لأنه مصدر للألياف القابلة للذوبان بنسبة تصل إلى 90%.