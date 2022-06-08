بعد نقل 5 من أبنائه إلى معهد ناصر.. مواطن يشكر الرئيس السيسي.. فيديو

صاحب القلب الرحيم..

وجه سعيد عبد الحميد، مواطن من القليوبية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد نقل أسرته إلى معهد ناصر لعلاجهم.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «كل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب القلب الرحيم مسبناش، وزارة الصحة نقلتنا إلى معهد ناصر».



وروى عبد الحميد تفاصيل معاناته وأسرته من المرض «لدي 38 عاما، كنت أعمل كعامل بوفيه ونظافة، وأعاني من آلام في العين، وأجريت عمليتي تركيب شبكة سابقا»، مضيفا «زوجتي عانت عامين بسبب آلام المرارة، وأجريت عملية استئصال».



وأضاف: «لدي 5 أبناء، وأسرتي بالكامل محجوزة في معهد ناصر، كون ابني الكبير يعاني من تقيؤ دم بصفة مستمرة بعد تناوله فنيك وهو في سن صغيرة، وابني الأصغر يعاني من نسبة توحد وقطع في أوتار يديه»، لافتا إلى أن نجله الثالث يعاني من ضربات قلب سريعة، وتلعثم في الكلام.



وأشار إلى أن زوجته عانت من آلام المرارة لفترات طويلة.



وسألت الإعلامية عزة مصطفى عبد الحميد: « كنت عايز تخلف كام لو مكانش فيه الظروف، اللي بيخلف كتير بيسمع من أبنائه لو أنت مش قد الخلفة جبتنا ليه»، ليرد عليها «مكنتش عايز، مكنتش حابب أبنائي يشوفوا اللي شوفته، وبعيط لما أشوف ابني تعبان، لكن زوجتي أنجبت رغم استخدامها وسائل، أنصح اللي بيخلفوا كتير متغلطش غلطتي، هتضيع شبابك وأنت في دوامة الحياة، مسئولية التربية كبيرة، بلاش تعيش مآساتي».

