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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن يعزز أمنها.. روسيا تحذر من تسليح دول الناتو لـ مولدوفا

روسيا
روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن تزويد مولدوفا بأسلحة حلف شمال الأطلسي “الناتو” من غير المرجح أن يلبي تعزيز أمنها.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قالت زاخاروفا: "منذ بداية العملية العسكرية  في أوكرانيا، رأينا كيف تحاول مولدوفا جاهدة الضغط من أجل تعاون أكثر نشاطا وفعالية مع الناتو”.

وأضافت: “بطبيعة الحال، فإن تعزيز أمن الدول من صميم سيادتها وشؤونها الداخلية، إلا أنه من غير المرجح أن تفي أسلحة الناتو لـ مولدوفا بهذه المهام، أكثر من التزامها الحياد".

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وفي وقت سابق، أعرب ممثلو الولايات المتحدة ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عن استعدادهم لتقديم المساعدة العسكرية لمولدوفا.

الناتو الولايات المتحدة أوكرانيا روسيا مولدوفا

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