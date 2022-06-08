لن يعزز أمنها.. روسيا تحذر من تسليح دول الناتو لـ مولدوفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن تزويد مولدوفا بأسلحة حلف شمال الأطلسي “الناتو” من غير المرجح أن يلبي تعزيز أمنها.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قالت زاخاروفا: "منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، رأينا كيف تحاول مولدوفا جاهدة الضغط من أجل تعاون أكثر نشاطا وفعالية مع الناتو”.

وأضافت: “بطبيعة الحال، فإن تعزيز أمن الدول من صميم سيادتها وشؤونها الداخلية، إلا أنه من غير المرجح أن تفي أسلحة الناتو لـ مولدوفا بهذه المهام، أكثر من التزامها الحياد".

وفي وقت سابق، أعرب ممثلو الولايات المتحدة ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عن استعدادهم لتقديم المساعدة العسكرية لمولدوفا.