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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة السيارات بطريقة المفتاح المصطنع في القاهرة

ضلط متهمين
ضلط متهمين

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصاب تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بالقاهرة بأسلوب المفتاح المصطنع.
وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكانت قد تمكن رجال الامن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"
تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة سيارته عقب ركنها بدائرة القسم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن العثور على السيارة المستولى عليها عقب قيام مرتكبى الواقعة بالتخلى عنها بدائرة قسم شرطة الساحل كما أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية").
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم إحدى السيارات "قيادة أحدهم وملك والدته" والمُستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع " ، كما أقروا بإستيلائهم على سيارة أخرى وتركها بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية
وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم
كما أقروا بإرتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط سيارة من متحصلات وقائع السرقة لدى عميلهم "حسن النية " (صاحب ورشة - مقيم بمحافظة القليوبية) ، أقر بشراء السيارة المشار إليها كخردة دون علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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