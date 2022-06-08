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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لورا شريف بطلة الزمالك والجمهورية تحصد ذهبية جمباز الأيروبيك

لورا شريف
لورا شريف

تألقت لاعبة نادي الزمالك الصاعدة لورا شريف في بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبيك تحت 9 سنوات موسم 2021 _2022، وحصلت على الميدالية الذهبية والمركز الأول وسط منافسة قوية من عدة أندية وأكاديميات رياضية على مستوى الجمهورية.

وشاركت لورا باسم نادي الزمالك مع 10 لاعبات حصدن 3 ميداليات ذهبية و8 فضية.

وشارك فريق الزمالك تحت قيادة رئيس مجلس الإدارة المستشار مرتضى منصور، ورئيس النشاط الرياضي الدكتور خالد طلعت، والمشرف على قطاع الجمباز وصالتي الجودو والكاراتيه الدكتور ياسر لبيب، والكابتن محمد أبو العلا المدير الفني لجهاز جمباز الترامبولين، والمدير الفني للجمباز الأيروبيك الدكتور عماد على، ومساعدي المدرب الكابتن عبد الرحمن سامي والكابتن أميرة عماد، والمدير الإداري مدحت عبد القادر، وإداري تسنيم بدر.

وحصلت كل من ريحانة محمود ومليكة خليفة على الميدالية الذهبية، فيما حصدت الميدالية الفضية كل من سلمي أسامة ونادين مصطفى وهيا هاني وليلى محمد وفاتيما ياسر ومليكة إيهاب وريتال عاطف.

الزمالك لورا شريف جمباز الأيروبيك بطولة الجمهورية تحت 9 سنوات

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