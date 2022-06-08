مش هنكرمه بفلوس.. أشرف صبحي: الاحتفال بـ محمد صلاح كان معنويا

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على إنجازاته الرياضية الأخيرة.

وقال أشرف صبحي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إن :"اقول لصلاح متشكرين، وانت نجم كبير وقدمت الكثير، ومحمد صلاح من اذكي اللاعبين ويعرف متى يتحدث ومتى لا يتحدث".

وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن تكريم محمد صلاح معنوي، وهو نجم عالمي، متابعا أن :"مش هنكرمه بفلوس وهو مؤسسة اقتصادية متميزة، وتم تكريمه بالحاجة اللي بناديها للعزاء، وتم عمل تكريم لمحمد صلاح قبل مباراة".

