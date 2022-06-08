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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن يقدمون العزاء فى المنتج محسن علم الدين

مراسم العزاء
مراسم العزاء

حرص عدد من النجوم على تقديم  العزاء فى المنتج الراحل محسن علم الدين، في مسجد الحامدية الشاذلية.

 

وكان بين هؤلاء النجوم كل من أشرف زكي وفيفي عبده ووفاء عامر ونرمين الفقي، والسيناريست محمد حفظي وعمرو محمود ياسين والمنتج محمد العدل، وغيرهم.

وفاة محسن علم الدين

رحل عن عالمنا صباح الأحد 5 يونيو، المنتج الكبير محسن علم الدين، بعد فترة من الصراع مع المرض. 

بدء عزاء المنتج محسن علم الدين بمسجد الحامدية الشاذلية

نبيلة عبيد تنعى محسن علم الدين: الصديق العزيز

جنازة محسن علم الدين 

شيع بعد ظهر يوم الأحد 5 يونيو، جثمان المنتج محسن علم الدين من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وجاء ذلك بحضور الأهل والاقارب، وجاء أبرز حضور الجنازة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

 

وزيرة الثقافة تنعى المنتج محسن علم الدين

ونعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المنتج محسن على الدين الذى غيبه الموت بعد صراع مع المرض، وقالت أن الراحل من أبرز الأسماء فى مجال الانتاج السينمائى، وأضافت إنه ساهم فى إثراء مكتبة السينما العربية بأعمال فريدة، مشيرة إلى تاريخه العملى الذى جمع من خلاله ثلاثة أجيال سينمائية، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

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