ديني

"الإدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق"..ندوة بتربية الأزهر

شيماء جمال

انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وتأكيدًا على التعاون بين جميع قطاعات الأزهر الشريف؛ تنظم كلية التربية للبنين بالقاهرة ندوة تحت عنوان: «الإدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق - التعليم الأزهري نموذجًا" غدًا الأحد؛ صرح بذلك الدكتور جمال الهواري، عميد الكلية، مشيرًا إلى أن الندوة تقام في إطار حرص كلية التربية على ربط البحث العلمي بقضايا الواقع التربوي والإداري.

ندوة «الإدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق - التعليم الأزهري نموذجًا"

وأوضح الهواري أن الندوة تقام في إطار رؤية الكلية وإدارتها وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور عطية السيد عبد العال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي حسن أيوب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأضاف الهواري أن قسم الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة برئاسة الدكتور ثروت عبد الحميد عبد الحافظ، استعد لتنظيم الندوة غدًا الأحد وذلك في تمام الساعة 12 ظهر غدًا الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري وذلك بقاعة المناقشات بالكلية.

وأشار عميد كلية التربية إلى أن الندوة يشارك فيها نخبة من القيادات الأكاديمية والإدارية يتقدمهم فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ عصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إلى جانب كوكبة من أساتذة الإدارة والتخطيط بكلية التربية، من بينهم الدكتور محمد حفني خليفة، أستاذ الإدارة والتخطيط بالكلية، والدكتور حشمت عبد الحكم محمدين، أستاذ الإدارة والتخطيط عميد الكلية الأسبق، والدكتور محمد يوسف مرسي نصر، أستاذ الإدارة والتخطيط بالكلية، والدكتور محمد سعد زكي، مدرس الإدارة والتخطيط بالكلية.

وبين عميد الكلية أن هذه الندوة تأتي لتسليط الضوء على واقع الإدارة التعليمية بالأزهر الشريف، واستعراض سبل تفعيل النظريات الإدارية الحديثة بما يدعم تطوير منظومة التعليم الأزهري العريقة، ويعزز دور البحث العلمي في تحسين الأداء المؤسسي والإداري داخل مؤسسات الأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن الندوة تمثل منصة حوارية مفتوحة لتبادل الخبرات بين القيادات التعليمية والباحثين المتخصصين.

ويأمل المنظمون أن تخرج الندوة بتوصيات علمية وعملية بنّاءة تُسهم في الارتقاء بالإدارة التعليمية، وتدعم رسالة الأزهر الشريف في نشر قيم الوسطية والاعتدال والتجديد المنضبط في الفكر التربوي والإداري.

كلية التربية ندوة التعليم الأزهري رسالة الأزهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر

