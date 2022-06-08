باحث: لا غالب ومغلوب في حرب أوكرانيا والغرب بدأ إنقاذ كييف

أكد الدكتور أشرف الصباغ، المحلل السياسي والباحث في الشأن الروسي، أن الحرب الروسية الاوكرانية ليست حرب نظامية تقليدية وهذه الحرب حتى الان لا يوجد فيها غالب ولا مغلوب، لافتا إلى أن الغرب بدأ ينقذ العاصمة كييف من توغل روسيا وبالتالي تراجعت القوات الروسية عن كييف.

وأضاف الدكتور أشرف الصباغ، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن روسيا تتعامل بذكاء مع الحرب في أوكرانيا وتركيزها العسكري الان والقذف مركز على الهلال الخصيب في أوكرانيا، قائلا: "هذا الهلال تتركز فيه الصناعة والمحاجر وكل انتاج اوكرانيا وبالتاي السيطرة على هذه المنطقة يهزم أوكرانيا".

وأوضح الدكتور أشرف الصباغ، أن أوكرانيا هي مسار بسيط للغاية على طريق الصراع بين روسيا والأطراف الحقيقية ولكن الحرب لا علاقة لها بأوكرانيا وروسيا تجد مبررات لها فى مهاجمة اوكرانيا، لافتا إلى بدء عملية استنزاف لروسيا وتسير بطريقة ضيقة وغير ملحوظة والغرب يتعامل بخبث شديد في الازمة.