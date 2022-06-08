أبرزها لـ هيثم شاكر.. قائمة بـ 6 أغنيات في صيف 2022

طرح عدد من النجوم العديد من الاغاني بمناسبة صيف 2022، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

هيثم شاكر

طرح الفنان هيثم شاكر خلال الساعات الماضية أغنيته الجديدة أتعدى حدودي عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” .

أغنية أتعدى حدودي من غناء هيثم شاكر من كلمات: نادر عبدالله ، ومن ألحان: محمد يحيى ، ومن توزيع وتسجيل وميكس وماستر: أحمد إبراهيم.

مسلم

طرح المطرب مسلم، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" أغنيته السينجل الجديدة "مين كان سبب" وهى أغنية درامية، حزينة، تعبر عن الفراق ونهاية قصة حب، كانت مليئة بالغدر والقسوة، ويتردد فيها سؤال عن الشخص المسئوول فى ضياعها وانهيارها.

"مين كان سبب" من كلمات وألحان مسلم وتوزيع موسيقى على الدين عمر وإخراج أحمد ماريو.. وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

مصطفى كامل

طرح مؤخرًا مصطفى كامل، أحدث أغانيه والتى تحمل "عنوان الحياة" على "يوتيوب" تزامنا مع عيد الفطر المبارك الماضى، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكساج وماستر أحمد جودة، وتعد أولى أغانى ألبومه الجديد.

كما طرح مصطفى كامل، ثامن وآخر أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة.

وطرح قبلها مصطفى كامل، سابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

محمد شاهين

طرح الفنان محمد شاهين، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “كبرونا” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

"كبرونا" من كلمات محمود كلازا وألحان وتوزيع اسلام مونتى.

طرح المغني ولاعب الاسكواش السابق رامي عاشور، فيديو كليب أغنية “عيش بزيادة” التي غناها في حفل ختام بطولة الجونة للاسكواش نهاية الأسبوع الماضي.

أغنية "عيش بزيادة" من إنتاج شركة I Events وتوزيع شركة ديجيتال ساوند وهى من كلمات رامى عاشور و ياسمين الهيوي وألحان رامى عاشور، وتوزيع موسيقى MAZ، وشارك فى التصوير كضيوف شرف منهم المهندس سميح ساويرس، وعمرو منسى، ونور الشربينى، وعلى فرج، وآخرين.

رامي صبري

طرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “هي” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الاغنية :"هيَّ .. هدية ليا متهادية .. مكافأتي من الدنيا ديا .. مفاجأة حلوة من الزمان خلتني افرح كمان فرحة طفل بعدية".

فين .. هانم دي منها اتنين مفيش .. صورتها ولا صورة افيش .. قدامها شعرا ورسامين .. بيسرحوا بالساعات ويحكوا بالسنين".

أغنية “هي” كلمات نادر عبدالله، الحان رامي صبري، وتوزيع جلال حمودي.

راغب علامة

طرح الفنان راغب علامة فيديو كليب أغنيته الجديدة “تعاليلي” عبر قناته على موقع يوتيوب منذ قليل، وهي من كلمات أحمد عاطف، وألحان أحمد الزعيم، وتوزيع توما، والفيديو كليب من إخراج زياد خوري.

وشارك راغب علامة متابعيه جزءا من الفيديو كليب عبر انستجرام، وعلق عليه قائلا:"تعاليلي هي قصّة حب بين كلّ عاشقَيْن جمعهم لقاء بدون موعد، اشتعل معه الحب من أوّل نظرة سحرت الحبيب بجمال حبيبته، عبّر لها عن حبّه وشغفه، فما رأت عينه أجمل منها، ولم يغلبه أحد بالحب الا هذه الانسانة التي نوّرت حياته، فقرّر يطلب يدها قدّام كلّ الناس وتكون شريكة حياته وعمره وحكاياته".