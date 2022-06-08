لا يوجد بها مقر قاعدة .. دراسة لإطلاق الأقمار الصناعية من مصر

قال الدكتور أحمد فراج، رئيس شعبة التحكم في الأقمار الصناعية، إن وكالة الفضاء المصرية لا تعمل علي ما يخص أقمار البث التليفزيوني.

مشيرا إلى أن مصر لا يوجد بها قاعدة لإطلاق الأقمار الصناعية إنما توجد في دول معدودة على مستوى العالم، ومؤخرا يتم دراسة الموضوع لطلاق الأقمار الصناعية من مصر.

وأضاف فراج لصدى البلد، أنه تم إنتاج 100 وحدة قمر صناعي تعليمي لطلاب المدارس الثانوية، يتعلم من خلالها طلاب هذه المدارس بصورة عملية، أنظمة القمر الصناعي ومهامه وكيفية إطلاقه وتشغيله والحصول على بيانات منه.

بينما كان قد قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن أماكن قواعد الصواريخ تحكمها معايير فيزيائية فعند انطلاق الصاروخ نسعى إلى إطلاقه بأقصى سرعة ممكنة وبأقل كمية من الوقود، لأن الوقود مكلف ووزنه ثقيل فيكون هناك حدود على التحميل الخاص به، ومن مصلحة من يعمل على إطلاق الأقمار الصناعية أن يكون الوقود به أقل كمية من الوقود لوضع عليه العديد من الأقمار الصناعية.

واضاف القوصي بينما الكرة الأرضية تدور بشكل مستمر وعند اتخاذ قرار الإطلاق لا بد من اختيار المكان الأكثر سرعة وبالتالي الأفضل لإطلاق الصاروخ هو المكان الأقرب لخط الاستواء لاستهلاك أقل كمية من الوقود ، وبالتالي نحن لسنا قريبين من خط الاستواء ولكي، كما أن هناك اتفاقيات مع دول أخرى تمنع إطلاق الصواريخ باتجاه هذه الدول مثل اتفاقية كامب ديفيد بينما من الصعب أيضا إطلاق الصاروخ بإتجاه البحر كما أن تكلفة قاعدة الصواريخ تكلفته عالية جدا.

وأشار في تصريح لـ"صدى البلد " إلى أن مصر ليس لديها الفنيين في مصر القادرين حاليا على تصنيعها ، فيوجد دراسة متعلقة بإطلاق الصواريخ ولكن ليس إنشاء قاعدة صواريخ وتطبيق ذلك، كما أننا مازلنا ناشئين في مجال الفضاء ونعمل على التطور وبدأنا بوجودنا على الخريطة العالمية لعلوم الفضاء .

أعلن أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية بدء الاستعداد لإطلاق أحدث اقمار الشركة (نايل سات 301) ليحل محل نايل سات 201 الذى ينتهي عمره الافتراضي 2028.

وقال أنيس - في تصريحات له - إنه تحدد يوم السابع أو الثامن من يونيو الحالى موعداً لإطلاق القمر من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك بعد انتهاء كافة عمليات الاختبار والتشغيل التى أعقبت نقل القمر المصري من مقر شركة تاليس بفرنسا حيث تم تصنيعه إلى قاعدة الإطلاق "كاب كانفرال" بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث ستتولى عملية الإطلاق شركة سبيس أكس العالمية .



وأطلقت شركة نايل سات البرومو الترويجي الأول لـ القمر الصناعي نايل سات 301، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وشهد الفيديو الترويجي أبرز المعلومات عن الأقمار الصناعية التي تسبق قمر سات 301.

كما يتميز القمر الجديد بإمكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقاً لاحتياجات الدول الإفريقية التى تعتبر سوقاً جديداً لأقمار النايل سات.

وتم إجراء مفاوضات مكثفة من أجل توسيع وتعميق الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الكيانات العاملة فى مجال بث القنوات الفضائية مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والأردن وبصفة خاصة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة OSN وشركة SES وشركة جلف سات الكويتية .

وسبق وطلقت الصين 17 يناير الماضي أول صاروخ فضائي عام 2022 أوصل إلى مدار الأرض القمر الصناعي الاختباري Shiyan-13.

وأفادت بذلك المؤسسة الصينية للعلم الفضائي والتقنيات والتي أوضحت في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat أن الصاروخ CZ-2D انطلق إلى مدار الأرض الساعة 10.35 بالتوقيت المحلي (الساعة 5.35 بتوقيت موسكو) من مطار "تايوان" في محافظة شانسي بشمال الصين. وهو الإطلاق الـ406 للصواريخ التابعة لأسرة "تشان جين".

وحسب الإحصاءات الصينية فإن بكين أطلقت العام الماضي 55 صاروخا فضائيا، ما يعتبر رقما قياسيا وطنيا، وتقدمت على الولايات المتحدة من حيث عدد الصواريخ الفضائية المطلقة عام 2021.

والجدير بالذكر، أن مصر تستعد المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) لإطلاق نايل سات 301 من الولايات المتحدة الأمريكية خلال يونيو الحالي.