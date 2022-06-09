فتحي مبروك: مشاركة أفشة أمام إثيوبيا ضرورية .. فيديو

قال فتحي مبروك نجم الكرة المصرية الأسبق، أن تحقيق منتخب مصر الفوز أمام غينيا هو الأمر الأهم في افتتاح تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتابع فتحي في تقرير مصور نشره لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، إيهاب جلال لا يجب أن يخضع للتقييم خلال أول مباراة خاضها مع الفريق، صحيح كان هناك علامات استفهام على الأداء، لكن الأهم الـ3 نقاط.

مواجهة إثيوبيا

وأتم مبروك، قادرون على الفوز على إثيوبيا في المباراة المقلة، وأفضل بداية محمد مجدي "أفشة" أساسيًا لقدرته على التحكم في إيقاع اللعب وقادر على منح التوازن للمنتخب.