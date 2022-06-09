بسبب المخدرات.. بورسعيد تتشح بالسواد على الطفل مروان.. قتله والده بعد أن تجرد من معاني الإنسانية.. تفاصيل

جد الطفل ضحية بورسعيد:

مروان كان حياتى وأطالب بالقصاص العادل من الأب القاتل

الأب القاتل حاول الإفلات بجريمته لولا حضورى لكشف الحقيقة

الأب القاتل كان يرسل الضحية لشراء المخدرات حتى لا يقع فى قبضة رجال البحث

شقيقة القاتل:

قطعنا علاقتنا باخونا لما كان يقترفه من أفعال لا إنسانية بأبنائه

مروان راح ضحية المخدرات وأخويا كان بكامل قواه العقلية وقت الجريمة

اخويا باع عفش بيته كله لشراء المخدرات ومكنش انسان ابدا

أحد اقارب الضحية

الاب القاتل وضع شقيق مروان رحمة الله على البوتجاز فى وقت سابق وفتح عليه الغاز لولا صراخ الام و الجيران

الاب القاتل حول جسم اشقاء مروان رحمة الله عليه لطفاية سجاير

اتشحت بورسعيد بالسواد عقب وفاة الطفل مروان محمد عبد الموجود حجازى البالغ من العمر 4 سنوات ونصف متأثر بجراحه للاصابة بنزيف فى المخ وكسر بقاع الجمجمة احدثها به والده الذى انتزعت من داخله كل معانى الانسانية و الرحمة.

كانت مستشفى النصر التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد استقبلت المجنى عليه برفقة الاب القاتل مدعيا عدة روايات اولها ان المجنى عليه سقط من اعلى سلم العقار المقمين به بمنطقة الامل فى حى الضواحى والاخرى ان دراجة بخاريه صدمته وفرت هاربه محدثه اصابته .

ويأتى جد الطفل القتيل الى المستشفى ليفجر مفأجاة ان الاب هو محدث الاصابات فى نجله و انه هو الجانى الحقيقى وقتها حاول الاب القاتل الاعتداء على الجد داخل مستشفى نصر بورسعيد لولا تدخل أمن المستشفى الذى امسك بالاب القاتل و التحفظ عليه .

ومع كافة المحاولات لانقاذ الطفل مروان من خلال اطقم رعاية بورسعيد الطبية التابعة لمنظومة الـامين الصحى الشامل الا ان ارادة الله سبقت الجميع ليسترد وديعته وليرحم الطفل من تلك الاب الوحشى الذى تجرد من كل معانى الانسانية .

وجاءت رواية جد الضحية والد الأم قائلا انا اول مرة اقول الكلام ده احنا ربنا بعتلنا ملاك واسترده وانا راضى بقضاء الله لكن طريقة قتل مروان جريمة لايمكن لاى انسان يتحملها

ويضيف الجد والدموع تنهمر من عيناه قائلا مروان اتربى معايا لان والده قضى عقوة بالسجن دامت 6 سنوات فكان قرة عينى بعد خروجه من السجن طلب ان يرى اولاده ويقضوا معاه وقت طيب فى ايام العيد

ويستكمل الجد قائلا لم اتمسك وقلت فى نفسى من الانسانية ان ادع الابناء يروى والدهم ربما يحن عليهم ولكن لم يحفظ الامانة فتحول الاب الى وحش كاسر ودفع ابنه ليشترى له المخدرات لانه مراقب من الشرطة .

وشدد جد الضحية مروان قائلا كان يعامل ابناءه بقسوة وقد نجى رحمة الله عليه من الموت مرتين بعد ان ضربه فى صدره فى الرئية واخرى فى البطن كادت ان تودى بحياته وهو لم يبلغ 4 سنوات و نصف ولكن القدر كان فى الثالثة عندما حمله من قدميه وصدم رأسه فى الارض ليكسر جمجمته .

ويواصل الجد سرد الواقعه حضر الاب الجاحد القاتل مع نجله رحمة الله عليه الى مستشفى نصر بورسعيد مدعى سقوطه من السلم لولا حضورى واثبات جريمة الاب البشعه و تأكيدى بأنه هو القاتل .

وشدد الجد انه عقب حضوره للمستشفى وكشف الحقائق حاول الاب القاتل ان يعتدى عليه بسلاح ابيض وطالب الجد القصاص العادل لحفيده مشدد ان بداخله بركان نار مؤكد ان أعز من الولد ولد الولد

وجاءت شقيقة الاب القاتل لتؤكد انها اقرت امام النيابة العامة بأن شقيقها هومن قتل ابنه .

وأكدت شقيقة الاب القاتل انها و اسرتها قطعوا علاقتهم بشقيقهم لما كان يقترفه من جرائم فى حق ابناءه

وشددت شقيقة الاب القاتل ان والدة الطفل المتوفى اكدت بأنه كان بقواه العقلية وقت ان اقترف جريمته

وقال خالد ابوردة احد اقارب الضحية ان حادث مقتل مروان لم تكن الاولى وانما هى كنهاية مأسوية لاطفال على يد رجل قاتل بلا رحمة .

واضاف ابوردة ان قبل حادث مقتل مروان قام الاب القاتل بوضع شقيق مروان الاصغر على البوتجاز وفتح الغاز لولا صراخ والدة الطفل الذى دفع الجيران الى اقتحام المنزل و انقاذ الابن

ويواصل خالد ابوردة سرد الوقائع مشير الى ان تلك الاب القاتل جعل من جسم ابناءه طفاية للسجائر و المخدرات التى كان يتناولها ويجبرهم ان يتوجهوا الى بائعى الكيف كى يحضروها لهم حتى لايقع فى قبضة رجال البحث الجنائى كونه مسجل .

ويروى احد شهود العيان من الجيران ان الاب القاتل خرج عن وعيه عندما ارسل ابنه لشراء الكيف وعند عودة الطفل فقد الكيف فما كان من الاب القاتل الا ان انهال بالضرب على نجله حتى سقط غارق فى دماءه .

جد الضحية يروى تفاصيل الحادث الا انسانى

واضاف شاهد العيان ان الاب القاتل باع كل مقتنيات مسكنه لشراء المخدرات التى كان يرسل ابنه القتيل البالغ من العمر 4 سنوات ونصف لشراءها دون رحمة او شفقة .

هذا ومن جانبها نجحت جهود رجال البحث الجنائى بقسم شرطة الضواحى من ضبط الاب القاتل قبل الهروب بفعلته وعرضه على النيابة العامة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات و صرحت بدفن جثمان الابن الضحية المتوفى الى رحمة مولاه متأثر بجراحه التى احدثها به الاب القاتل بعد ان غاب عن وعيه لضياع المخدرات التى اوفد الضحية لشرئها .