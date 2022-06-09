مدبولى: مصر تؤكد دعمها للجهود الوطنية الصومالية لتعزيز السلم والأمن

تقدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بالتحية لروح الشهيد المصرى كمال الدين صلاح مندوب الأمم المتحدة لدى الصومال والذى دفع حياته عام 1957 تمنا لجهوده من أجل حصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدته.

وأكد أن العلاقات المصرية الصومالية تتميز بتعدد الروافد فى إطار من المصالح المشتركة لتشمل جميع المجالات الاقتصادية ، السياسية ، الاجتماعية خاصة التعليمية ، الصحية ، الثقافية والمجال العسكرى وهناك مواقف تاريخية مشرفة بين البلدين .



وأضاف " مدبولى " ، خلال كلمة أذاعتها فضائية مصر الأولى بفعاليات مشاركة رئيس الوزراء في مراسم تنصيب الرئيس الصومالي، أن مصر تؤكد دعمها للجهود الوطنية الصومالية خلال الفترة المقبلة لتعزيز السلم والأمن فى الصومال وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب ، وتحقيق تطلعاته فى مستقبل مزدهر وتدعو مصر جميع الأشقاء للوقوف بجانب الصومال ومساندته وتقديم الدعم له حتى تتحقق استدامة الأمن والاستقرار فى الصومال وتعود عضو فاعل فى المجتمع الدولى ويؤكد تطلع لتعزيز التعاون المشترك بما يحقق تطلعات و مصالح الشعبين .

