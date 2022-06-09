مدبولي: مصر تدعم جهود الصومال في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن العلاقات المصرية الصومالية إستراتيجية وتاريخية عبر العصور، مشيرا إلى أن مصر فى طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960.

وأضاف “مدبولى”، خلال كلمته المذاعة في مؤتمر تنصيب الرئيس الصومالي اليوم، الخميس، أنه مازال يذكر بكل تقدير اسم الشهيد كمال الدين صلاح مندوب الأمم المتحدة لدى الصومال.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات المصرية الصومالية تعبر عن العديد من المصالح المشتركة، وتعمل على تعزيز جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيما بيننا.

وتابع أن هناك مواقف تاريخية مشرفة بين البلدين، ومن هذا المنطلق تؤكد مصر على الجهود الوطنية الصومالية خلال الفترة القادمة، وتقديم التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب.

ونوه بأن مصر تدعو جميع الأشقاء للوقوف بجانب الصومال وتقديم الدعم لها، حتى تعود الآمال الصومالية مرة أخرى وتؤثر فى المجتمع، مشيراً إلى أننا نؤكد تعزيز تعاونا فى كافة المجالات فيما يحقق مصالح كلا البلدين.