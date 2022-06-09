زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة تتحدث مع شاب مجهول وتطلب منه ان يمنحها المزيد من مصروفها الاسبوعي والذي بلغ 3000 جنية مصري مما اثار استفاز رواد التواصل الاجتماعي .

فتاة زودلي المصروف يابابي

ظهرت فتاة تدعي يارا في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وتتحدث مع شخص تدعي انه والدها حيث قالت له خلال الفيديو : يابابي زودلي المصروف 3000 جنية مش بيكفوني في الاسبوع .

سخر رواد التواص الاجتماعي من الفتاة وانهالت عليها التعليقات الساخرة والناقدة لما تقدمه الفتاة من محتوى على الفيسبوك والتيك توك .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.