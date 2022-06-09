عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

فتاة فيديو زودلي
فتاة فيديو زودلي مصروفي يا بابي

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة تتحدث مع شاب مجهول وتطلب منه ان يمنحها المزيد من مصروفها الاسبوعي والذي بلغ 3000 جنية مصري مما اثار استفاز رواد التواصل الاجتماعي .

فتاة زودلي المصروف يابابي

ظهرت فتاة تدعي يارا في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وتتحدث مع شخص تدعي انه والدها حيث قالت له خلال الفيديو : يابابي زودلي المصروف 3000 جنية مش بيكفوني في الاسبوع .

سخر رواد التواص الاجتماعي من الفتاة وانهالت عليها التعليقات الساخرة والناقدة لما تقدمه الفتاة من محتوى على الفيسبوك والتيك توك .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

التيك توك عمر شريف ويارا زودلي المصروف يا بابي فتاة التيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

الصفر الشريف .. تعليق ساخر من المستكاوي بعد فوز إثيوبيا على مصر

لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم بسبب الحر الشديد|فيديو

بعد هزيمة منتخب مصر من إثيوبيا .. تعرف على ترتيب المجموعة الرابعة

دي حقيقتي وبلاش تريقة .. زوجان يردان على انتقاد بسبب كلمة بابي

موضوعات متعلقة

تكريم محمد صلاح معنوي.. وزير الشباب يكشف كواليس أهم القضايا الرياضية |فيديوجراف

تخلص من والده وأشقائه .. تفاصيل إطلاق شاب النار على جميع أفراد أسرته

جار البحث عن مفقودين جدد.. مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين أثناء انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

النهاية ستكون قريبة.. إفرو يصدم جمهوره ويعلن إصابته بمرض خطير

إتوكس ياللي بعت اختك .. شقيق ياسمين عبد العزيز يرد: مش هرد على قلة الادب دي وانتي مبتتعلميش

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

مستشار كلية القادة والأركان: الحرب الإلكترونية أحد الأسلحة المستخدمة في الأزمة الروسية الأوكرانية..فيديو

الروس يموتون مثل الذباب.. الجيش الأوكراني يعلن تقدمه في مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية

خالد ميري : ديزني تحاول استهداف ثروة مصر ومستقبلها في أطفالنا..فيديو

مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

التليجراف: الجوع يهدد بريطانيا بسبب عقوبات روسيا

أبو العينين ينعي السفير إيهاب سرور: فقدنا قيمة وقدوة ونموذجاً للإخلاص في العمل الدبلوماسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

فيديو

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

نوبور شارما .. مسؤولة هندية أغضبت مسلمي العالم بعد إساءتها للنبي محمد "فيديوجراف"

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج السرطان الجديد في أمريكا "فيديوجراف"

تغيير 45 حفاضة في اليوم.. سيدة تنجنب 9 توائم دفعة واحدة .. ما قصتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ