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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدبوحة ومسلوخة.. العثور على مقبرة حمير في الفيوم.. فيديو

هياكل حمير الفيوم
هياكل حمير الفيوم

أثارت واقعة العثور على مئات الهياكل العظمية لبعض الحمير المذبوحة والمسلوخة بصحراء طريق الفيوم أسيوط  القاهرة الغربى ، بحدود مركز طامية  ردود فعل بين أهالي المحافظة  ، والتى تم رصدها فجر اليوم.

كما رصدت  كاميرا " موقع صدى البلد "  من خلال البث المباشر  ، مستنقع وجبال الحمير بالكامل، حيث عثر على مئات الهياكل العظمية  التى تنبعث منها الرائحة الكريهة على بعد كيلومتر، وتخرج منها الديدان والثعابين والعقارب .

 

من جانب آخر  وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بسرعة التعامل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هياكل الحمير  في حالة تحلل كامل ، التى تم رصدها بالمنطقة الصحراوية الواقعة قرب تلاقي طريقي أسيوط الغربي والإقليمي، والتى تبعد عن نادى الرماية بحوالى 50 كيلو مترا.

 

 

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،  قام المحاسب  ياسر جمعة رئيس مجلس مدينة طامية، والدكتور أسامة مخلوف مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري، والدكتور ثروت سليمان مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، والمحاسب  سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتوجه لموقع الواقعة منتصف الليلة الماضية، وتم التعامل الفوري مع هياكل الحمير ـ جثث كاملة منزوعة الجلد في حالة تحلل كامل ـ بتجميعها ودفنها، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لذلك، واستمر العمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، كما يجرى العمل الأن بالمنطقة بالكامل لتجميع كافة هياكل الحمير المتناثرة ودفنها.

 

كما وجه محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة من مسئولي مديريات الطب البيطري، والصحة، والتموين، وإدارة البيئة بالديوان العام لمحافظة الفيوم، للتفتيش على المطاعم والأسواق لأخذ عينات من اللحوم وإرسالها الى المعامل المتخصصة، كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين.

 

وصرح الدكتور أيمن عادل وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الفيوم ، بأن الحملات بدأت بالفعل صباح اليوم بالمرور على جميع مطاعم المحافظة لأخذ عينات من اللحوم ومطابقتها بالمعامل المتخصصة كإجراءات احترازية لتداخل حدود واقعة الحمير مع الفيوم والجيزة.

 

وكان بعض نشطاء التواصل الاجتماعي بمحافظة الفيوم ،  قد نشروا صورا لعدد من الحمير المذبوحة بصحراء مركز طامية بطريق أسيوط القاهرة الغربي بحدود محافظة الفيوم ، وذلك لقيام بعض تجار الجلود بالقاهرة ، بشراء هذه الحمير من بعض أسواق مركز طامية وسنورس ، وذبحها بصحراء الفيوم ، وأخذ جلودها لتصديره  الى خارج البلاد للحصول على عائد مادى كبير ، نظرا لارتفاع أسعار جلود الحمير .

 

ويقوم تجار الجلود بالاستعانة ببعض الجزارين لذبح وسلخ هذه الحمير  ، وبعد الحصول على جلودها يتركونها  وسط الصحراء ، لتأكلها الذئاب والكلاب الضالة .

 

من جانب آخر كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لجنة  من ديوان عام المحافظة ورئيس مركز ومدينة طامية لأعداد تقرير عاجل عن الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مركبي الواقعة ، لمنع تكرار ذلك .

 

 

محافظ الفيوم يوجه بسرعة التعامل مع هياكل الحمير

 

 

 

الفيوم مذبوحة مسلوخه مقبرة حمير

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