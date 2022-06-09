محمد صلاح يترقب.. موعد حفل جائزة أفضل لاعب في إنجلترا

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، عن موعد حفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي "بريميرليج 2021-2022.

وذكرت الصفحة الرسمية لرابطة اللاعبين المحترفين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه سيتم الإعلان عن جوائز الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خلال حفل سيقام في تمام السابعة مساء بتوقيت المملكة المتحدة “الثامنة مساء بتوقيت القاهرة”.

🚨 The PFA Awards will be live-streamed tonight! 🚨



👉 Tune in on Instagram, Twitter, Facebook or YouTube at 7PM!



🤞 Good luck to all nominees! #PFAawards 🏆 pic.twitter.com/0t9csWO8kV — Professional Footballers' Association (@PFA) June 9, 2022

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، كل من محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك من ليفربول، وكيفن دي بروين من مانشستر سيتي، هاري كين مهاجم توتنهام، وكريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول الموسم المنقضي:



توج محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا، بالتساوي مع سون هيونج مين لاعب توتنهام، كما حصد النجم المصري جائزة أفضل صانع أهداف في البريميرليج بـ 13 أسيست.

احتل محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف.

ولعب محمد صلاح مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كانت أمام تشيلسي “النهائي”، وسجل ركلة ترجيح، ساهمت في تتويج فريقه باللقب الأول له هذا الموسم 2021 - 2022.

وخاض محمد صلاح مباراتين مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، لم يسجل أو يصنع، لكنه توج مع الريدز باللقب، على حساب تشيلسي بركلات الترجيح أيضا.