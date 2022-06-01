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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ينافس على جائزة الأفضل في البريميرليج عن رابطة اللاعبين المحترفين

محمد صلاح
محمد صلاح

تواجد محمد صلاح جناح فريق ليفربول على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين.

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج كل من محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك من ليفربول، وكيفن دي بروين من مانشستر سيتي، هاري كين مهاجم توتنهام، وكريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

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وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل تنظمه الرابطة في الثامنة من مساءً يوم الخميس الموافق التاسع من يونيو.

وغاب عن قائمة المرشحين، الكوري الجنوبي سون هيونج مين جناح فريق توتنهام رغم كونه أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في البريميرليج هذا الموسم، برصيد 23 هدفًا، بالتساوي مع محمد صلاح.

 محمد صلاح  يفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي عن رابطة اللاعبين المحترفين

يُذكر أن محمد صلاح فاز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي عن رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور، فيما سيتم اختيار الفائز بتلك الجائزة بناءً على أصوات اللاعبين والإعلاميين المعتمدين، وتُعد أهم جوائز الموسم في البريميرليج.

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