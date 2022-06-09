غادة رجب: ميرفت أمين أمي التانية وكانت بتعيط يوم فرحي ..فيديو

حلت الفنانة غادة رجب، ضيفة على برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، عبر فضائية "إم بي سي مصر".



وقالت الفنانة "غادة رجب"،: "دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي وميرفت أمين روحهم شابة أكتر مني وده بسبب صداقتنا"، لافتة: "دلال كانت بتقرالي قرآن وأنا بغني وكانت بترقيني في فرحي".

وأشارت: "عيشت فترة سيئة بعد وفاة رجاء الجداوي وسمير غانم ودلال عبدالعزيز"، موضحة: "إلهام شاهين جات وهيصت في فرحي وبوسي شلبي كانت وقافة جنبي".

وأضافت الفنانة غادة رجب،: "ميرفت أمين أمي الثانية، وفي يوم فرحي كانت بتوصي زوجي عليا وكانت بتعيط في فرحي".