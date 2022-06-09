عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة رجب: ميرفت أمين أمي التانية وكانت بتعيط يوم فرحي ..فيديو

غادة رجب
غادة رجب

حلت الفنانة غادة رجب، ضيفة على برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، عبر فضائية "إم بي سي مصر".


وقالت الفنانة "غادة رجب"،: "دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي وميرفت أمين روحهم شابة أكتر مني وده بسبب صداقتنا"، لافتة: "دلال كانت بتقرالي قرآن وأنا بغني وكانت بترقيني في فرحي".

 

وأشارت: "عيشت فترة سيئة بعد وفاة رجاء الجداوي وسمير غانم ودلال عبدالعزيز"، موضحة: "إلهام شاهين جات وهيصت في فرحي وبوسي شلبي كانت وقافة جنبي".

 

وأضافت الفنانة غادة رجب،: "ميرفت أمين أمي الثانية، وفي يوم فرحي كانت بتوصي زوجي عليا وكانت بتعيط في فرحي".

إلهام شاهين بوسي شلبي رجاء الجداوي ياسمين عز ميرفت أمين دلال عبدالعزيز سمير غانم ودلال عبدالعزيز الفنانة غادة رجب برنامج كلام الناس الاعلامية ياسمين عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

بعد هزيمة منتخب مصر من إثيوبيا .. تعرف على ترتيب المجموعة الرابعة

لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم بسبب الحر الشديد|فيديو

الصفر الشريف .. تعليق ساخر من المستكاوي بعد فوز إثيوبيا على مصر

دي حقيقتي وبلاش تريقة .. زوجان يردان على انتقاد بسبب كلمة بابي

ترشيحاتنا

كلوب: محمد صلاح استحق الفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

كل السيناريوهات ممكنة.. مسئول أوكراني: يجري التدريب الجاد وإعداد خط الدفاع

النقض تؤيد السجن 3 سنوات لمعاون مباحث المقطم الأسبق في قتل عفروتو

الملك المصري.. ليفربول يهنئ محمد صلاح بـ جائزة افضل لاعب فى البريميرليج

الرئيس الروسي: لن نعزل بلادنا عن اقتصاديات العالم

بعد ظهور زيلينسكي فيها.. روسيا تسعي للسيطرة علي زابوريجيا بالكامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

فيديو

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج السرطان الجديد في أمريكا "فيديوجراف"

تغيير 45 حفاضة في اليوم.. سيدة تنجنب 9 توائم دفعة واحدة .. ما قصتها؟

لم تتحمل فراقه فلحقت به.. قصة وفاة حلا الشهري بعد والدها بساعات

تصريحات موسيماني وزوجته تُعجل بالرحيل.. ماذا قال وما علاقة مانويل جوزيه ؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ