انقطاع مياه الشرب عن 9 مناطق في شبرا الخيمة بالقليوبية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية انقطاع مياه الشرب بمناطق "بهتيم - مسطرد - عزبة رستم - إبراهيم بك - عزبة عثمان - بيجام - أم بيومي – منطي – المنشية" بشبرا الخيمة وذلك غدا السبت الموافق 11 يونيو وذلك لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 12 منتصف الليل وحتي الساعة الـ 8 صباحا الأحد.



وأوضحت الشركة أن أعمال قطع المياه تأتى في إطار تنفيذ أعمال ربط شبكة المياه بمنطقة بيجام بحي غرب شبرا بخط المياه القائم بشارع أحمد عرابي.



من ناحية اخري قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بحي شرق شبرا الخيمة.



وقام نائب المحافظ يرافقه محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمقدم حسام العشيري وقوة شرطة المرافق بحملة مكبرة استهدفت إزالة العقارات المخالفة بنطاق الحي.



وشملت الحملة إزالة ٦ حالات تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية وحالتين تم ضبطهما أثناء الإنشاء بواقع ٧ حالات إنشاءات خرسانية و٢ جمالون معدني.



وشدد نائب المحافظ خلال الحملة على ضرورة التصدي لمخالفات البناء بمنتهى الحزم وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.

كما وجه نائب المحافظ برفع مذكره عرض علي المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن أداء واجباتهم في متابعة حالات البناء المخالف.