المغرب تهدد مواطنيها باتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية ، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الوضعية الوبائية بالمغرب لم تعد مريحة.

وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي له التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس، أن المغرب لم يعد في وضع مريح وبائيا بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا” خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن يصل بعد إلى أن يستدعي تشديد الإجراءات الوقائية مجددا.



وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الظرفية الحالية تتزامن مع فصل الصيف وعودة مغاربة العالم، وزاد قائلا: “نتمنى ألا تكون الحكومة مجبرة على اتخاذ إجراءات لن تنال إعجاب الحكومة والمواطنين”، داعيا المغاربة إلى العودة للالتزام للتدابير الاحترازية وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أعلنت أن انتشار فيروس “كوفيد-19” بالمغرب انتقل من المستوى “الأخضر الضعيف” إلى المستوى “البرتقالي المتوسط”، خاصة بالمدن الكبرى، داعية المواطنين إلى العودة لارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة.

جاء ذلك خلال تقديم الحصيلة الشهرية للحالة الوبائية لـ”كوفيد-19″ للفترة من 11 مايو إلى 7 يونيو 2022، قدمها منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، اليوم الثلاثاء خلال لقاء صحفي بالرباط.

وأفاد المسؤول المذكور، أنه رغم عدم ارتفاع عدد الحالات الخطيرة والحرجة، وكذا عدد الوفيات إلى حدود هذا الوقت، فإن الوضع الوبائي لـ”كوفيد-19” على الصعيد الوطني “لم يعد مريحا”.

وكشف معاذ المرابط أن وزارة الصحة تستمر في دعوة الأشخاص المسنين وذوي الهشاشة المناعية والمصابين بأمراض مزمنة إلى تلقي الجرعة المعززة للرفع من مستوى المناعة.

كما تدعو الوزارة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية، إلى ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي، مع التوجه إلى المؤسسات الصحية.