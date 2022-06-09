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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض تؤيد السجن 3 سنوات لمعاون مباحث المقطم الأسبق في قتل عفروتو

محكمة النقض
محكمة النقض

أيدت محكمة النقض حكم السجن 3 سنوات الصادر من محكمة جنايات القاهرة لمعاون مباحث المقطم الأسبق وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بقتل عفروتو عام 2018 ، كما قضت بانقضاء الدعوي الجنائية للطاعن الثاني محمد أحمد بمضي المدة وإغلاق الستار في تلك القضية .

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 3 سنوات لمعاون المباحث و6 شهور لأمين الشرطة، بتهمة ضرب محمد عبدالحكيم وشهرته "عفروتو" حتى الموت داخل حجز قسم شرطة المقطم.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بجنوب القاهرة، أحالت معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.
جاء قرار النيابة العامة عقب تسلم تقرير الطب الشرعى بالواقعة، والذى كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه "عفروتو"، مما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن.

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