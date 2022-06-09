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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يفقد هويته في وجود إيهاب جلال وكيروش يظهر في الصورة

صدى البلد

تعرض إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر لنقد كبير بعد تقديمه أداء هزيل في أول اختباراته مع الفراعنة، ولم يقدم المستوى الذي كان منتظر من لاعبي المنتخب رغم استدعاءه جميع المحترفين.

لم يتمكن منتخب مصر من تقديم مستوى مقبول خلال مباراتيه التي قادهما إيهاب جلال، على الرغم من فوزه بمباراة غينيا بهدف في الدقائق الأخيرة، ولكن ظهور اللاعبين كان دون المستوى.

 

وائل جمعة يتحدث عن كيروش..

قال وائل جمعة مدير منتخب مصر السابق: "كنت أتمنى البث يقطع من الشوط الأول في مباراة إثيوبيا علشان منشوفش المهزلة اللي حصلت أمام إثيوبيا، وعلشان الجمهور ميصدمش بالنتيجة السيئة والأداء السيء ".

وأضاف خلال حديث بقناة “بي ان سبورت”:"هاردلك للناس اللى ضيعت وقتها في مشاهدة المنتخب أمام إثيوبيا".

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وتابع:"منتخب مصر عنده احسن من كده ومش قادر اصدق ان اللاعيبة اللى وصلت نهائي افريقيا بالشكل والأداء ده".

ولفت:"كنا بنلوم علي كيروش انه بيلعب بمنظومة دفاعية وهو اللى وصلنا لنهائي افريقيا وخسرنا بركلات الجزاء امام السنغال ولدوقتي بنخسر من اثيوبيا اداءًا ونتيجة".


وأشار:"كيروش ميزته انه اخفى العيوب الموجودة في الكرة المصرية، وده بسبب شخصيته وتاثيره وتعامله مع اللاعبين ونظام اللعب واختياره اللاعبي، احنا دلوقتي لا لينا شكل في الهجوم ولا الدفاع".

 

ابراهيم سعيد ينتقد إيهاب جلال.. 

وغرد ابراهيم سعيد "يارب يكون كابتن شوبير مبسوط بإيهاب جلال عشان كان اكتر واحد داعم ليه من قبل حتي مايمسك المنتخب منتظر رأيه فيه".

 

وأضاف إبراهيم سعيد"هزيمه المنتخب اليوم أمام إثيوبيا لو عدت عادي بدون محاسبه المسئولين في الرياضه المصريه واتحاد الكره المصري والجهاز الفني الضعيف فنيا يبقي كده في حاجه غلط لاننا وصلنا لمرحله تحت القاع منتخب مصر واسم مصر أكبر من هؤلاء المستهترين عارف ان الكلام ده ممكن يأذيني بس مصر خيرها عليا".


اتحاد الكرة غافل عن الحقيقة

وأوضح رقابة الاتحاد المصري لكرة القدم بدت للجميع أنها ضعيفة منذ استقدام المدير الفني إيهاب جلال، حيث أنه أملى شروطه على مجلس الإدارة وتم الموافقة عليها رغم اعتراض حازم امام الذي تعمد عدم حضور مؤتمر تقديم جلال مديراََ فنياََ وتحجج المسؤولين بأن الأسباب ليست اعتراض.

ونجد أن إيهاب جلال لم يحقق في تاريخه التدريبي بطولات تؤهله لقيادة منتخب مصر، ولكن كان يوجد اصرار غير مبرر من الجبلاية، التي وضعب كل امالها على مدرب يراميدز السابق.

 

نتيجة مباراة مصر واثيوبيا

وفاز منتخب إثيوبيا على نظيره منتخب مصر 0/2، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على ملعب بينجو الدولي، بعاصمة مالاوي ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل.

سجل هدفي إثيوبيا كل من داوا هوتيسا في الدقيقة 21، وشيمس بيكلي في الدقيقة 39.

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