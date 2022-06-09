محي الدين: العاملين بالاقتصاد يجب أن يكونوا على علم ودراية بالتاريخ والسياسة

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنّ العاملين بالاقتصاد يجب أن يكونوا على علم ودراية بالتاريخ والسياسة، مشيرا إلى أنّه شغوف في قراءة التاريخ، ويعود الفضل في ذلك إلى والده.

وأضاف «محيي الدين» خلال استضافته ببرنامج «حديث العرب»، وتقدمه الإعلامية درية شرف الدين، والمذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنّه فقد والده في سن مبكرة، الذي كان حريصًا قبل وفاته أن يرسخ فيه بعض الأفكار والقيم والإرشادات، مؤكدا: «أنا كتبت عنه مقال منذ عدة سنوات».

وأكد أنّ علاقته بوالده كانت مكثفة، خلال الفترة التي تعامل معه فيها، حيث كان والده طبيبا متخصصا، وكان مديرا للمعامل المركزية وباحثا في معهد طب المناطق الحارة بالقاهرة، كما كان سياسيا وعضوا في البرلمان وشغوفا بالأدب والتاريخ والزراعة.

وأوضح أنه اكتسب من والدته موهبة الفراسة، فقد كان لديها القدرة في التبين عن بُعد النقاط التي يجب على الشخص تفاديها أو يعمل عليها، «أمي كانت مرشدتي في الفراسة، وكانت مدرسة مخلصه في عملها».