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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسالي يوم الإجازة.. طريقة عمل الفشار الحادق والحلو

صدى البلد

تحتاج كل ربة منزل في الاجازة تقديم وصفات سهلة وبسيطة طريقة عمل الفشار  الحادق والحلو 


 المكونات:
* كوب ذرة فشار
* زيت
* ملح

 

التحضير:
1. أحضري حلة علي النار واتركيها لتسخن قليلا ثم قومي بوضع فيها معلقتين من الزيت واتركيه ليسخن ثم قومي بوضع فيها كوب ذرة الفشار.
1. قومي  بتقليب ذرة الفشار في الحلة جيدا حتي تتغلف ذرة الفشار كلها بالزيت جيدا  مع التقليب باستمرار قليلا ثم قومي بتغطيه الحلة علي الذرة.
1. أتركي  ذرة الفشار في الحلة حتي تسخن الذرة جدا وتبدأ بتكون الفشار ثم قومي  بإخراج الفشار الذي تكون من السخونه في طبق جانبي واكملي باقي الكمية حتي  تكتمل سواء كلها.
1. اخرجي الفشار من الحلة وقومي بوضعه في طبق التقديم ويصلح للأكل الصحي او للحرق والدايت.

 

طريقة عمل الفشار بالكراميل

 

المقادير :

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
لتحضير الفشار :
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
1 كوب ذرة يابسة
ملح (بحسب الرغبة)
لتحضير الكراميل :
3 أكواب سكر
1 كوب ماء
3 ملاعق كبيرة زبدة
1 ملعقة صغيرة ملح
ملعقتان صغيرتان بيكربونات الصوديوم (الكربونة أو صودا الخبز)

طريقة التحضير :

إدهني وعاءً واسعاً وعميقاً بكمية من الزيت كي لا يلتصق عليه الكارميل لاحقاً.
ضعي ورقة زبدة على صينية ثمّ امسحيها بالزيت.
حضّري ملعقتين كبيرتين وامسحيهما بالزيت.
لتحضير الفشار :
في قدر، حمّي الزيت جيّداً، أضيفي الذرة والملح، حرّكي القدر قليلاً.
غطّي القدر واتركيه على نار متوسطة حتى تنضج حبّات الذرة وتتحوّل إلى فشار.
أسكبي الفشار في الوعاء الممسوح بالزيت.
لتحضير الكارميل :
في قدر عميق، ضعي السكر، الماء، الزبدة والملح على النار.
حرّكي المزيج بملعقة خشبيّة إلى أن تذوب الزبدة ثمّ توقفي عن التحريك.
إمسحي جوانب القدر بواسطة فرشاة مطبخ مبللة بالماء.
أتركي الكارميل على نار متوسطة لحوالى 20 دقيقة إلى أن يصبح ذهبيّ اللوّن من الجوانب ويبقى أبيض في الوسط.
أضيفي بيكربونات الصوديوم دفعة واحدة إلى الكراميل، سترين فوراناً وبخاراً، وسيتغيّر لون الكراميل.
قلّبي بسرعة المزيج بواسطة مضرب شبكي إلى أن يهدأ الفوران.
صبّي الكارميل مباشرة فوق البوب كورن.
قلّبي مزيج البوب كورن والكراميل فوراً بواسطة الملعقتين حتى يتوّزع الكراميل على الفشار بالكامل. إحرضي على عدم حرق يديك بالكراميل الساخن.
ضعي الخليط بسرعة على الصينية وباستخدام شوكة حاولي تفريق الحبات التي إلتصقت ببعضها.
أتركي الكراميل ليبرد جيّداً. قسّميه بروية إلى قطع صغيرة إن كانت لا تزال حبّات الفشار ملتصقة.
قدّميه لأطفالك في أكياس من الورق أو علب من الكرتون أو كاسات زجاجيّة.

 

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