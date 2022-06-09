سماح أبو بكر عزت: لا بد من توفير قنوات مصرية للأطفال.. فيديو

قالت سماح أبو بكر عزت، الكاتبة الصحفية المتخصصة في مجال أدب الأطفال، إن محتوى قناة “ديزني”، صادم لنا جميعا، مؤكدة أنه لا يتناسب مع قيمنا إطلاقا، خاصة بعد أن قدمت القناة محتوى لدعم المثلية.

وأضافت سماح أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه لا بد من توفير البديل لأطفالنا، وأن يكون هناك قناة مصرية، تقدم محتويات هادفة لهم.

وتابعت الكاتبة الصحفية المتخصصة في مجال أدب الأطفال، أن القنوات الأجنبية، المخصصة للأطفال، يجب على أطفالنا عدم متابعتها، لأنها لا تناسب ثقافتنا العربية، أو المحتويات التي تقدم.

هناك أعمال يتم تحضيرها في القريب العاجل، وسيكون هناك أنشطة وبرامج سيتم تقديمها للأطفال، من خلال شاشات التليفزيون.