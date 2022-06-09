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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد تجربة الري المطري على مساحة 5 أفدنة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، النموذج المنفذ لتجربة الري المطري على مساحة ٥ أفدنة بحقل إرشادي تابع لمديرية الزراعة بالشركة (٥)، يرافقه الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري، والتنفيذيين المعنيين.

 

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في أساليب الري الحديث.

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وأوضح أنه من المخطط زراعة الأرض بأحد المحاصيل الصيفية عقب انتهاء التشغيل التجريبي للمنظومة، تمهيدًا لتعميم التجربة على الأراضي الزراعية التابعة لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة حيثُ يُرشّد الري المطري استهلاك المياه والأسمدة، ويمكن من ريّ أكبر مساحة في أقل وقت، كما تنخفض تكاليف صيانته وتشغيله.

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