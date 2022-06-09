زياد بهاء الدين: الحرب الروسية الاوكرانية أثرت على حركة السياحة المصرية

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن ارتباط مصر بالأزمة الاقتصادية العالمية سببه عنصرين، الأول المواد الغذائية التي نستوردها من الخارج وثانيا السياحة، حيث تأثرت من الحرب الروسية الاوكرانية.

وأضاف الدكتور زياد بهاء الدين، خلال مداخلة بالفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية خطيرة وممتدة ليس فقط بسبب الحرب، والحقيقة أن غزو أوكرانيا أثر ولكن لم يكن مصدر المشكلة الوحيدة وهي فاقمت المشكلة التي يمر بها العالم.

واشار الدكتور زياد بهاء الدين، إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على السياحة المصرية، موضحا أن الاقتصاد العالمي كان يتعرض لإرهاصات قبل جائحة كورونا وجاءت ازمة كورونا ثم الحرب الروسية الاوكرانية وسببت مشاكل هائلة.