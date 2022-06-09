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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: إيهاب جلال لا يصلح للمنتخب

إيهاب جلال
إيهاب جلال

أعرب رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق ، عن استيائه عقب هزيمة المنتخب الوطني بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023

وقال عبد العال في تصريحات ببرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN"  مع الإعلامي إسلام صادق : " إيهاب جلال لا يصلح للمنتخب الوطني ، وحذرنا من التعاقد معه منذ رحيل كارلوس كيروش المدير الفني السابق ، والمنتخب ظهر بلا هوية أمام غينيا و إثيوبيا ، والأداء من سيئ إلى أسوأ ".

وأضاف : " المنتخب لم يتعاقد مع أي مدرب مميز ، منذ رحيل حسن شحاتة ، وكنت أُفضل تولي حسام حسن بدلًا من جلال ، أو التعاقد مع مدرب أجنبي مميز".

وتلقى منتخب مصر هزيمة مفاجئة بأداء كارثي على يد مضيفه منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "بينجو الوطني" في مالاوي، ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وسجل ثنائية منتخب إثيوبيا داوا هوتيسا، وشيمليس بيكلي في الدقيقتين 21 و39 على الترتيب من المباراة، التي تم نقلها إلى مالاوي لعدم صلاحية الملاعب في إثيوبيا.

وخاض منتخب مصر مباراة إثيوبيا اليوم في غياب عدد من نجومه، أبرزهم القائد المصاب محمد صلاح، نجم ليفربول.

وتكبد منتخب مصر الهزيمة الأولى تحت قيادة إيهاب جلال، في ثاني مباريات المدرب، بعد توليه المهمة خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش، الذي فشل في التأهل إلى كأس العالم.

حسام حسن المنتخب الوطني رضا عبد العال تصفيات أمم إفريقيا حسن شحاته إيهاب جلال

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