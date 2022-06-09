شئون المرأة بالتضامن: زواج الأطفال انتهاك ويهدر كافة حقوق الفتاة.. فيديو

قالت جاكلين ممدوح، مدير عام إدارة شئون المرأة، بوزارة التضامن الاجتماعي، إن زواج الأطفال انتهاك للحقوق، مؤكدة أنه يهدر كافة حقوق الفتاة.

وأضافت جاكلين ممدوح، خلال لقاء له لبرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي خالد ميري، أنه أطلقنا حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل من أجل تغيير المفاهيم الخاطئة للمواطنين.

وتابعت مدير عام إدارة شئون المرأة بوزارة التضامن الإجتماعي، أن نسبة زواج الأطفال بدأت تنخفض، مؤكدا أنه نعمل في الوزارة للحد من الظاهرة.

وأشار جاكلين ممدوح إلى أن أحد أهداف حملتنا تكوين رأي عام مناهض لزواج الأطفال وإيجاد تشريع يجرمه.



