منظومة الشكاوى: تلقينا 5881 استغاثة صحية خلال شهر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي.

وأكد طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى أن المنظومة حرصت على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين فى مجال الخدمات الصحية؛ من خلال التنسيق والتعاون الوثيق مع أجهزة وهيئات وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المصرية.

تلقت ورصدت المنظومة 5881 شكوى وطلبا واستغاثة فى مجال الصحة خلال شهر مايو الماضى، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها 1206 شكاوى واستغاثات تطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا، في مختلف التخصصات، والتى نالت أهمية قصوى فى التعامل معها، وجاء أبرزها؛ توفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، وطلبات المساعدة فى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب ما يتعلق بتوفير العلاج الخاص لمرضى الأورام (كيماوى – إشعاعي)، وغير ذلك مما يتعلق بجراحات إصلاح تشوهات العيوب الخلقية للأطفال، وجراحات المخ والأعصاب والقسطرة المخية، والقلب والقسطرة القلبية، وتوفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين.

ولفت الرفاعي إلى أن الشكاوى والاستغاثات الخاصة بقطاع الصحة لاقت استجابات سريعة من القيادات المعنية بوزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، كما قامت اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء بسرعة استصدار القرارات اللازمة لعلاج الحالات المسجلة على المنظومة، والتي تطلبت العرض على اللجنة لإعمال شئونها، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة فى التعامل مع الحالات التى تلقتها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، فى ظل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وجامعة الأزهر.

وأضاف طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت 734 شكوى وطلبا والتماسا متعلقة بطلب العرض على القومسيون الطبى، أو التضرر من قرارات القومسيون الطبى، بالإضافة إلى عدد 445 شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين لعلاجهم وذويهم على نفقة الدولة، أو مساعدتهم فى استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، وعدد 151 شكوى واستغاثة من نقص بعض الأدوية أو عدم توافرها أو ارتفاع أسعار بعض الأدوية بالأسواق، بالإضافة إلى عدد 342 شكوى واستفسارا بشأن طلبات الحصول على جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وخاصة الجرعة التنشيطية، حيث تم توجيهها إلى وزارة الصحة والسكان التى قامت بفحصها؛ فور تلقيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها، كما تضمنت الشكاوى عدد 1339 شكوى بشأن تواضع مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة فى بعض الوحدات الصحية.