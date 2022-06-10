طريقة عمل الكريب مثل المطاعم...بأسهل الخطوات

الكريب من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار أيضا، يتميز الكريب بمذاقه الشهي و المختلف عن الأكلات السريعة الأخري مما يدفع العديد إلي شرائه من المحلات و المطاعم.

يتسم الكريب بأن متعدد الحشوات و النكهات التي تتوافق مع جميع الأذواق، وقدم خبراء الطهي و الشيفات طرق عديدة ومختلفة من خلال يمكنك تقديم الكريب في المنزل لأفراد أسرتك وضيوفك أيضا.

طريقة عمل الكريب زي المطاعم

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الكريب زي المطاعم.

مقادير الكريب

٢كوب دقيق

٢كوب ماء

٢بيضه

٢معلقه كبيره خل

٢معلقه كبيره زيت

معلقة صغيره بيكنج بودر

معلقة صغيره ملح

معلقه صغيره سكر

للحلو يضاف معلقه صغيره فانيليا

للحادق يضاف رشه فلفل اسود

طريقة تحضير الكريب

في الخلاط ضعي كل المقادير وتخلط جيدا حتى يتجانس ويصبح القوام خفيف

تترك العجينه ترتاح لمدة ١٠دقايق

نسخن طاسه كبيره تدهن زيت خفيف ، ثم نضع مغرفه من العجينة ونوزعها في الطاسة وتترك حتى تنضج الجوانب .

ترفع من الطاسه ونكرر حتي الانتهاء من الكميه.

طريقة عمل الكريب زي المطاعم

مقادير عجينة الكريب الأصلية

كشفت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية فيما يلي

مقادير عجينة الكريب

كوب ونصف دقيق

كوب ونصف حليب

٣ بيضات

رشة ملح

رشة فانيليا

زبده

طريقة تحضير عجينة الكريب

تضرب كل المكونات معاً في الخلاط حتى تتجانس تماماً.

تترك العجينة لترتاح نصف ساعة في الثلاجة.

تدهن طاسة كريب او طاسه عادية لا تلتصق بالزبده وتسخن على نار هادئه.

يصب مقدار من العجينه وتلف الطاسه حتى تتوزع كل العجينه بالتساوي وبسمك رفيع.

تقلب العجينه لتنضج من الجانبين وتترك على النار حتى تحصل على لون ذهبي فاتح.

تستخدم العجينه لعمل جميع وصفات الكريب وتستخدم أيضاً لعمل الكانيلوني.

مقادير عجينة الكريب الأصلية

مقادير الكريب الحادق بالكوب

الكريب الحادق من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل على طريقة الشيف نونا.

مقادير الكريب الحادق بالكوب

2 كوب دقيق

كوب حليب

كوب ماء

نصف كوب زيت

2 ملعقة كبيرة نشا

2 بيض

ملح

فلفل اسود

-الحشو

سوسيس شرائح

كاتشب

مايونيز

طريقة التحضير

نحضر بوله ونضع بها الحليب والماء والزيت والبيض نخلط جيدا بالمضرب نضع رشة الملح ورشة فلفل اسود ونقلب جيدا .

ونضع النشا على الدقيق ونقلبهم مع بعض وننزل بهم على السوائل ونخلط جيدا ملحوظة ( كمية الدقيق قابلة للزيادة ) حتى نحصل على القوام المطلوب ونقلب جيدا حتى نتأكد من عدم وجود تكتلات ثم نصفى الخليط فى مصفاه سلك حتى نتخلص من كل التكتلات .

ملحوظة:يجب توحيد الكوب المستخدم فى المعيار عند تجهيز المقادير

ثم نحضر طاسة تيفال ساخنة ونضعها على نار هادئه وندهن الطاسة بالزيت ثم نضع العجينة وننزل بها فى ونحرك الطاسة حتى تصل العجينة لجميع أنحاء الطاسة . ونتركها ولا نحركها حتى تأخذ تشميعه من الحواف ومن الداخل ثم نقلبها على الوجه الأخر ثم نخرجها من الطاسة ونتركها حتى تهدأ .

لحشو الكريب الحادق

نحضر عجينة الكريب ونضع عليها الكاتشب والمايونيز ويمكن وضع شرائح بصل وشرائح فلفل ونضع عليها السوسيس او الحشوة المرغوب بها ونلف على الحشوة على شكل مثلث او رول ، ثم نضع الكريب فى طاسة تيفال او طاسة جريل حتى يأخذ لون وقمرشة ثم نخرجه ويقدم .

مقادير الكريب الحادق بالكوب

طريقة عمل الكريب بالدجاج

قدم الشيف محمد إبراهيم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الكريب بالدجاج زي المحلات.

مقادير الكريب بالدجاج

٣كوب دقيق

كوب حليب

٢كوب ماء دافئ

٣ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

بيضة

(حشوة الدجاج)

دجاج ستربس مقلي

بطاطس محمرة

طماطم جوليان

فلفل ألوان جوليان

زيتون أسود مقطع

كابوتشي مقطع

ميكس جبن

كاتشب

مايونيز

(الصوص)

ربع كوب باربيكيو صوص

٢ملعقة كبيرة هوت صوص

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير الكريب بالدجاج

في الخلاط نضع البيضة والحليب والماء والسكر والملح والزيت ونخلط جيداً ثم نضع الدقيق ونستمر في الخلط حتى تتكون عجينة الكريب ثم نتركها حتى ترتاح ثم في طاسة مدهونة بالقليل من الزيت نضع كمية من عجينة الكريب حتى تنضج من الجانبين ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ثم نحشيه بالفراخ ونضع الصوص ثم نقفله على شكل مثلث ونحمصه ويقدم بالهنا والشفا.