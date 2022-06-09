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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكريب الحادق بشاورما الفراخ

صدى البلد

 يعد الكريب الحادق بشاورما الفراخ من أكثر الأكلات التي يقبل عليها كثيرون خاصة في الصيف ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل الكريب الحادق بشاورما الفراخ.. 

 
المقادير:


3 أكواب دقيق
كوب لبن
كوب ماء
3 بيضات
ملعقتين كبيرتين زيت
ملح، كمون، فلفل أسود حسب الرغبة

طريقة عمل الكريب الحادق:
 

أحضرى الخلاط الكهربائى وضعى جميع المقادير داخله واخلطيها جيدًا ثم ضعيها فى طبق كبير.

أحضرى مقلاة مناسبة وادهنيها بالقليل من الزيت ثم ضعيها على نار هادئة وصبى خليط الكريب بالمغرفة داخلها لعمل قطع الكريب بحيث تكون العجينة وسط المقلاة وتفرديها عن طريق لف المقلاة بشكل دائرى.

اتركى عجينة الكريب قليلاً ثم اقلبيها على الوجه الآخر حتى تنضج.

كررى الخطوات نفسها مع باقى العجين حسب الكمية التى تريدينها.

ثانيًا: طريقة عمل شاورما الفراخ

المقادير: 
1/2 كيلو صدور دجاج 
بصلة بحجم كبير مبشور 
1/2 كوب فلفل أخضر مقطع شرائح
1/2 كوب طماطم مقطع شرائح
1/4 كوب زيت
ملعقة صغيرة زبدة 
ملعقة كبيرة خل 
ملعقة صغيرة عصير ليمون 
كارى 
زعتر 
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة عمل شاورما الفراخ 
اغسلى صدور الدجاج جيدًا بالملح والدقيق.

قطعيها فى شكل شرائح حسب الرغبة وتبليها بماء البصل والليمون والخل والفلفل الأسود لمدة 5 دقائق ثم يوضع عليها الفلفل والطماطم.

سخنى الزيت على النار وضعى المكونات فيه وقلبيها قليلاً ثم ضعى الكارى وقلبيهم وقبل أن تنضج بقليل ضعى الزعتر.

شاورما الفراخ صدور الدجاج شاورما طريقة عمل شاورما طريقة عمل الكريب الحادق طريقة عمل شاورما الفراخ

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