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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يشاركان بماراثون إلى حقل ظهر غرب

صدى البلد

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، في ماراثون دراجات من منتجع "بورتو سعيد"  في اتجاه حقل ظهر للغاز الطبيعي غرب بورسعيد ثم العودة بإجمالي مسافة 10 كيلو متر.

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يشاركان بماراثون إلى حقل ظهر غرب

كما شارك في الماراثون مجموعات من الشباب بمديرية الشباب والرياضة والأندية وعدد من المؤسسات فى بورسعيد المختلفة، في ظل تواجد أمني مكثف لرجال الشرطة لتأمين الماراثون.

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يشاركان بماراثون إلى حقل ظهر غرب

وتتضمن زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة بورسعيد، المشاركة في ماراثون للدرجات في اتجاه حقل ظهر غرب بورسعيد، وتفقد أعمال تطوير نادي السلام البحري، وافتتاح مركز شباب بورفؤاد عقب أعمال تطويره، وافتتاح معرض لمنتجات مصانع الشباب والحرف اليدوية، وحضور عدة فعاليات بالمدينة الرياضية، وحضور احتفالية بساحة مصر بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وحضور حفل تأبين الراحل دكتور حسنى غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات الأسبق.

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وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يشاركان بماراثون إلى حقل ظهر غرب
بورسعيد محافظ بورسعيد ثورة 30 يونيو الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة المدينة الرياضية أشرف صبحي محافظة بورسعيد الدكتور أشرف صبحي مديرية الشباب والرياضة

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