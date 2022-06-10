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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر؟.. وكيف نحول كلمات النبي إلى برنامج حياة؟

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية ، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في النشرة الدينية.

 

آداب اللسان .. 8 أمور تكشفها دار الإفتاء حافظ عليها

 

له مستقبل واعد.. وزير الأوقاف يشيد بخطيب الجمعة الشيخ أحمد فرحات

 

حكم الصيام على جنابة بعد طلوع الشمس .. اعرف رأي الفقهاء

 

خطيب المسجد النبوي: أهل اليقين أرفع الناس منزلة بعد الأنبياء

 

خطيب المسجد الحرام: من الكمال والجمال والمروءة أن تظهر افتخارك بإخوانك

 

حكم العادة السرية.. عقوبة الاستمناء للرجال والنساء

 

كيف نحول كلمات النبي إلى برنامج حياة نعيش به؟ علي جمعة يجيب

 

هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر؟.. الإفتاء تجيب

 

سنن مستحب فعلها يوم الجمعة.. التبكير إلى الصلاة وقراءة سورة الكهف

 

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