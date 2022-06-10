إحباط 3 محاولات تهرب جمركي في مطار القاهرة| صور

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتي تهريب كمية من الشعر الطبيعي والأدوية البشرية ومستلزمات طب الأسنان وعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2010 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

راكب عربي يهرب أدوية

وكانت المحاولة الأولى فى الإدارة الثانية برئاسة أحمد سيد إبراهيم عافية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان علي رحلة الخطوط الأردنية القادمة استوقف عمر سالم ياسين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب يحمل جنسية عربية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة يوسف حامد مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون أمبولات دوائية.

وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 31 امبول دوائي غالي الثمن و 42 علبة بهم كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان مخبأة داخل جوارب واحذية وعلب مكياج وفي جدار حقائب الراكب .

تليفونات مهربة وشعر طبيعي

أما المحاولة الثانية فكانت فى الإدارة الرابعة برئاسة أحمد عبد الهادي عبد البصير وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت علي رحلة طيران الشرق الأوسط ، استوقفت هبة مصطفي الشبراوي مأمور اللجنة الجمركية

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفي مرسي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود تليفونات داخل حقائب الراكب .

وقام عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف احمد عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 8 هواتف محمولة وكمية من الشعر الطبيعي.

وفي محاولة تهريب ثالثة، تمكن رجال الجمارك بالادارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 برئاسة رضا أحمد أبو العزم مدير إدارة الجمرك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب تهريب عدد من الهواتف المحمولة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب عربي أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وقام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمد قنديل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من علب التليفونات المحمولة الفارغه بالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك قام بتكليف محمد قنديل وهيثم محمد مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود ١٧ تليفون خبأهم الراكب في ملابسه التي يرتديها .

قرر أحمد سيد إبراهيم عافيه وأحمد عبد الهادي عبد البصير ورضا أبوالعزم مديرى الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر ضبط جمركي رقمى ٧٦ و ٧٧ و 118 لسنة ٢٠٢٢ بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.