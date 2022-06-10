رئيس النيابة الإدارية يشيد بـ انتخابات مجلس إدارة النادي الإلكترونية | صور

بعد الإدلاء بصوته، قام المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية بتفقد سير العملية الانتخابية الجارية لانتخاب مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية وذلك بمقر النادي بالمنيل، والتي تتم من خلال التصويت الالكتروني.

واشاد رئيس هيئة النيابة الادارية بمنظومة الانتخابات الإلكترونية التي يتم تطبيقها لأول مرة في الانتخابات تحت إشراف إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، والتي جاءت ثمرة التعاون المثمر بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط.

واكد على أجواء المنافسة الشريفة الراقية بين المرشحين في إطار يسوده التمسك بالتقاليد والأعراف القضائية العريقة.

وتمنى رئيس هيئة النيابة الادارية التوفيق لكافة المرشحين، وللأعضاء في اختيار خير من يمثلهم داخل مجلس إدارة النادي.

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