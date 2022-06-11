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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال افتتاح النادي النهري.. رئيس الزمالك يطالب برحيل اتحاد الكرة ويعلن قطع العلاقات مع الاتحاد السكندري

النادي النهري
النادي النهري

بعد افتتاح النادي النهري

مرتضي منصور: عدم التعامل مع الاتحاد السكندري

رئيس الزمالك يطالب برحيل اتحاد الكرة


 


 

افتتح المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة، النادي النهري بالعجوزة بعد التطورات التي أجريت عليه خلال الفترة الماضية. 

 

وشهد حفل الافتتاح حضور، عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة في الجيزة مندوبا عن الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبعض ممثلي الوزارة، وأعضاء مجلس الإدارة وعددا من رجال السياسة والإعلاميين ونجوم الكرة ومن نجوم المجتمع والفن. 

 

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على إعادة مقر النادي النهري إلى صورته المضيئة التي كان عليها في وقت سابق وتم تنفيذ أعمال التجديدات التي سعى من خلالها المستشار مرتضى منصور الى إظهاره بالشكل الذي يليق بالجمعيةالعمومية للنادي.
 

تصريحات رئيس الزمالك خلال الافتتاح 

 

وخرج رئيس نادي الزمالك بالعديد من التصريحات خلال افتتاح النادي النهري حيث أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه قرر عدم التعامل مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري في الفترة المقبلة.

 

يأتي ذلك بعد إعلان نادي الاتحاد السكندري عن التعاقد مع أنس أسامة لاعب فريق سلة الزمالك، بالرغم من إعلان مسئولي الأبيض تجديد عقد اللاعب في الأيام القليلة الماضية.

 

وأضاف رئيس الزمالك أن ناديه سبق وتعاون مع الاتحاد السكندري في أكثر من صفقة ولكن رئيس الاتحاد لا يقدر ذلك.
 

وأوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن خسارة المنتخب المصري من إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأسالأمم الأفريقية أمر طبيعي، مشددا على ضرورة رحيل اتحاد الكرة الحالي.

وأضاف: اتحاد الكرة فاشل ولابد أن يرحل وأطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لانقاذ الرياضة المصرية لأن المسؤولين عنإدارة الرياضة المصرية حاليا غير مؤهلين للعمل في مجال الرياضة.


 

وتابع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: لا يوجد أحد فوق القانون مشدداً على وجود ترخيص بإقامة سور لفرع النادي النهري. 

وأوضح المستشار مرتضى منصور في تصريحاته خلال افتتاح النادي النهري مساء اليوم الجمعة بأنه تغلب على مشكلة السور بإنشاء سور متحرك، موضحا أنه سيتم إزالة السور في النهار ووضعه في المساء لحماية الأعضاء. 

وأوضح المستشار مرتضى منصور أن النادي النهري مكون من ثلاثة أدوار وهناك جانب خاص للأسر على أن يتم إقامة حفلات الخطوبة والزواج وأعياد الميلاد مجانا لجميع الأعضاء. 


 

وشدد رئيس الزمالك على أن النادي النهري تم هدمه ثلاث مرات من قبل، موضحا أنه أعاد بناء هذا المقر في شهر ونصف تقريبا. 

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الزمالك اتحاد الكرة محافظة الجيزة مرتضى منصور وزير الشباب خطوبة نادي الزمالك وزير الشباب والرياضة

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