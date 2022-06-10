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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تطلق مبادرة نبي الهدى .. تفاصيل

الاوقاف
الاوقاف

أطلقت وزارة  الأوقاف مبادرة نبي الهدى لبيان عظمة أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ومعاملاته مع أزواجه وأبنائه وأحفاده ، وأصحابه والناس أجمعين ، وبيان عِظَمِ مكارم أخلاقه (صلى الله عليه وسلم) ، ووجوب حسن الأدب معه (صلى الله عليه وسلم) والمبادرة من خلال مايلي:

 

الأوقاف : الحفاظ على الأوطان وعمارتها .. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف: البرنامج الصيفي للطفل يمثل ملاذا آمنا ومتنفسا طبيعيا لهم


1. تخصيص خطبة الجمعة بعد القادمة 24/ 6/ 2022م للحديث عن أخلاقه (صلى الله عليه وسلم) وشمائله تحت عنوان : "أخلاق الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم) ".


2. طبع 20 ألف نسخة من كتاب "الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، لتوزيعها على الشباب في اللقاء المفتوح بين العلماء والشباب وعلى النشء في البرنامج الصيفي للطفل مع شرحه لهم .

3. عمل مسابقة توعوية في ذلك بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم تحت عنوان: " نبي الهدى" تستهدف الأطفال والنشء والشباب تحت سن 18 سنة . 

4. عقد سلسلة من الندوات والمحاضرات عن أخلاقه (صلى الله عليه وسلم) وشمائله بجميع مساجد مصر .

وزارة الأوقاف أخلاق سيدنا رسول الله الأدب اذاعة القران الكريم

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