الأوقاف تطلق مبادرة نبي الهدى .. تفاصيل

أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة نبي الهدى لبيان عظمة أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ومعاملاته مع أزواجه وأبنائه وأحفاده ، وأصحابه والناس أجمعين ، وبيان عِظَمِ مكارم أخلاقه (صلى الله عليه وسلم) ، ووجوب حسن الأدب معه (صلى الله عليه وسلم) والمبادرة من خلال مايلي:



1. تخصيص خطبة الجمعة بعد القادمة 24/ 6/ 2022م للحديث عن أخلاقه (صلى الله عليه وسلم) وشمائله تحت عنوان : "أخلاق الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم) ".



2. طبع 20 ألف نسخة من كتاب "الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، لتوزيعها على الشباب في اللقاء المفتوح بين العلماء والشباب وعلى النشء في البرنامج الصيفي للطفل مع شرحه لهم .

3. عمل مسابقة توعوية في ذلك بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم تحت عنوان: " نبي الهدى" تستهدف الأطفال والنشء والشباب تحت سن 18 سنة .

4. عقد سلسلة من الندوات والمحاضرات عن أخلاقه (صلى الله عليه وسلم) وشمائله بجميع مساجد مصر .