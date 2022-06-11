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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأسماء.. 10 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية تبدأ الدراسة العام المقبل

مدارس التكنولوجيا
مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قائمة مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة التي من المقرر أن تبدأ الدراسة بها العام الدراسي القادم 2022 / 2023.

وشملت هذه المدارس:

  • مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية (متخصصة في مجال الطباعة).
  • مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالعاشر من رمضان بالشرقية (متخصصة في تصنيع وصيانة الاسطمبات والطباعة ثلاثية الأبعاد).
  • مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بأسيوط (متخصصة في الذكاء الاضطناعي والتكنولوجيا الرقمية).
  • مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية (متخصصة في التجارة الحديثة).
  • مدرسة مصر للتأمين الدولية التكنولوجيا التطبيقية بالمنيا (متخصصة في تسويق الخدمات المالية).
  • مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالسادس من أكتوبر بالجيزة (متخصصة في البرمجيات).
  • مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة (متخصصة في التطوير العقاري والسياحي).
  • مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة (متخصصة في الميكاترونيات والطاقة المتجددة والسكك الحديدية، واللحام والتشغيل المبرمج واوتوترونيكس السيارات).
  • مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا (متخصصة في الإنتاج الحيواني والبساتين والميكنة الزراعية والتصنيع الغذائي والمحاصيل الزراعية).
  • مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا (متخصصة في الهندسة الزراعية - الأراضي والمياه - الاقتصاد - الزراعي - البساتين - المحاصيل الزراعية - الإنتاج الحيواني والداجني).
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التعليم : إتاحة سداد مصروفات المدارس من الأحد 3 يوليو

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وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يحدث لأول مرة، في إطار استراتيجية تطوير التعليم الفني، القائمة على خمسة محاور رئيسية، وهي:  تحسين الجودة، من خلال إنشاء هيئة مستقلة؛ لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني (إتقان)، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين، من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تعتمد على الشراكة الناجحة والفعالة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جوهر نجاح تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يتمثل في كونها منظومة تعليمية متكاملة، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر، بحيث يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، موضحًا أنه نظرًا لنجاح التجربة، وزيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بهذه النوعية من المدارس؛ فقد قامت الوزارة – في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس الجمهورية" – بالتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف القطاعات الاقتصادية، في المحافظات المختلفة، وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني، ليصل عدد تلك المدارس إلى 34 مدرسة.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل للطلاب من حملة الشهادة الإعدادية فى العام الدراسي 2021-2022، الراغبين في الالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية خلال شهر يوليو من العام الجاري، وذلك تمهيدًا لبدء الدراسة بخمس مدارس منها فى سبتمبر 2022 بداية العام الدراسي القادم 2022 - 2023.

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