محمد فهيم: التخزين السيئ سبب شكاوى المواطنين من البطيخ والخوخ

ليس له علاقة بتلوث أو كيماويات..

قال الدكتور محمد فهيم مساعد وزير الزراعة، إن فاكهتي الخوخ والبطيخ لهما حالة خاصة، كان سببا فيها مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن هاتين الفاكهتين من فواكه الصيف، بصرف النظر على باقي الفاكهة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عبد الكريم ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "لا أحد يشتكي إلا من البطيخ والخوخ، ويعود ذلك لطبيعة وخصوصية هاتين الفاكهتين، هناك بالتأكيد شكاوى، ولكن السبب لا علاقة له بالتلوث ولا بالمبيدات أو الكيماويات".



وقال: "تم جمع عينات عشوائية من البطيخ والخوخ، لمعرفة هل هناك متبقيات المبيدات بها أو لا؟ وكانت نتيجة التحليل أن تلك المتبقيات موجود منها الحد الأدني المسموح به فقط، وهو أمر طبيعي وغير ضار".



وتابع: "البطيخ والخوخ ما بعد الحصاد، يتم وضعهم عند التاجر في درجة حرارة مرتفعة مما يؤدي إلى فساد غذائي يؤدي إلى الإسهال".



