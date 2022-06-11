الزراعة تحذر: الحشرات الزاحفة تخرج في الحر للبحث عن المناطق الرطبة

حذر الدكتور محمد فهيم مساعد وزير الزراعة، من انتشار الحشرات الزاحفة فى مثل هذا الطقس الحار، قائلا: “تأتي الزواحف فى فترة الظهيرة وأخر النهار لترطيب جسدها، فتسعي فى أى مكان يوجد به رطوبة أو ظل، و فى الغالب يكون فى مناطق الظهير الصحراوي وبعض المناطق الريفية"، ناصحا عدم خروج المزارع أو الأطفال بدون ارتداء أى حذاء.

وأضاف “فهيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “cbc”، أن غدا سيكون هناك ارتفاع شديد بالحرارة على جميع المستويات، موضحا أنه دائما وأبدا حرارة الربيع فى مصر لا تصل فى الصيف، اى أنها لا يمكن أن تتجاوز الرقم الذي سيحدث غدا.

وقال الدكتور محمد فهيم مساعد وزير الزراعة، إنه أمامنا أيام قليلة وندخل فى فصل الصيف الفلكي وهو يوم 21 يونيو، مشيرا إلى أننا الآن فى شهر بؤونة والذى يطلق عليه شهر الحرارة الملعونة.