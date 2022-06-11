عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة تحذر: الحشرات الزاحفة تخرج في الحر للبحث عن المناطق الرطبة

الزواحف
الزواحف

حذر الدكتور محمد فهيم مساعد وزير الزراعة، من انتشار الحشرات الزاحفة فى مثل هذا الطقس الحار، قائلا: “تأتي الزواحف فى فترة الظهيرة وأخر النهار لترطيب جسدها، فتسعي فى أى مكان يوجد به رطوبة أو ظل، و فى الغالب يكون فى مناطق الظهير الصحراوي وبعض المناطق الريفية"، ناصحا عدم خروج المزارع أو الأطفال بدون ارتداء أى حذاء.

وأضاف “فهيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “cbc”، أن غدا سيكون هناك ارتفاع شديد بالحرارة على جميع المستويات، موضحا أنه دائما وأبدا حرارة الربيع فى مصر لا تصل فى الصيف، اى أنها لا يمكن أن تتجاوز الرقم الذي سيحدث غدا.

وقال الدكتور محمد فهيم مساعد وزير الزراعة، إنه أمامنا أيام قليلة وندخل فى فصل الصيف الفلكي وهو يوم 21 يونيو، مشيرا إلى أننا الآن فى شهر بؤونة والذى يطلق عليه شهر الحرارة الملعونة.

محمد فهيم الطقس الحار الزواحف إنتشار الزواحف وزير الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

موسيماني: تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم

ترشيحاتنا

الكاميرات رصدت اللص.. الصحفيين: خزائن النقابة مؤمنة والمبلغ المسروق عهدة موظف

توجيهات رئاسية بتفعيل التأمين الصحي الشامل فى أنحاء الجمهورية خلال 10 سنوات

قيام الليل عند المالكية .. وحكم من حمل المصحف في صلاته

بعد واقعة الفيوم.. كيف تعامل القانون مع جريمة بيع لحوم الحمير

بالعطس .. نوع جديد من فيروس كورونا تنقله القطط

نصيب.. ياسمين الخطيب تعلن رسميا انفصالها عن زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تصنع التاريخ.. تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

على خطى جوني ديب وآمبر هيرد.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بالنصب وتعمد إيذاءه

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ