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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توجيهات رئاسية بتفعيل التأمين الصحي الشامل فى أنحاء الجمهورية خلال 10 سنوات

الدكتور أحمد دنقل
الدكتور أحمد دنقل مدير إدارة إرضاء المنتفعين بالتأمين

قال الدكتور أحمد دنقل مدير إدارة إرضاء المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل ؛  إن توجيهات الرئيس بتفعيل نظام التأمين الصحي الشامل على جميع انحاء الجمهورية وهو مطبق حاليا في ثلاث محافظات و هم بور سعيد وإسماعلية والأقصر و في خلال 10 سنوات سيعمم على كامل محافظات الجمهورية ؛  مضيفا أن نظام التأمين الصحي الشامل الغرض منه تلقي الخدمة لجميع المواطنين بشكل عادل ومنصف وهذا ما كفله قانون التأمين الصحي الشامل .

أضاف أحمد دنقل خلال لقائه ببرنامج مانشيت على قناة سي بي سي مع الإعلامي جابر القرموطي أن هيئة الرعاية الصحية أخذت مسار مختلف عن المطبق في القطاع الحكومي فتم استحداث أداره إرضاء المنتفعين من مدير الهيئة مباشرة.

أوضح مدير إدارة إرضاء المنتفعين للتأمين الصحي الشامل ؛ أن دائما يقوم نشاط الإدارة على تقييم نسبة إرضاء العميل من لحظة دخوله للهيئة الصحية  وحتى خروجه منها وبالتالي فيظهر بعد التحديات ثم يبدأ ظهور الشكاوي والتعبير عن عدم الرضا و نبدأ بدراسة الشكوى .

أشار دنقل إلى أن العميل أو المنتفع يستطيع أن يقوم بالاتصال بالخط الساخن 15344 ويطلب الحجز بالوحدة أو المركز الذي يريده المنتفع ثم يتم قبول الحجز وإعلام العميل اليوم والساعة التي يجب عليه التوجه لمقر المركز. .

إرضاء المنتفعين التامين الصحي الشامل القطاع الحكومى أحمد دنقل مدير

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