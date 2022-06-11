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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

داخل تابلوه شاحنة.. جمارك نويبع تحبط تهريب كمية من الحشيش

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع، برئاسة حمدي الشعراوي، مدير عام جمارك نويبع، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لأحكام قانون لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182)) لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم (207 ) لسنة 2020وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم (118 ) لسنة 1975 وتعديلاته، وذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، وقسم البحث الجنائي بميناء نويبع.

جاء ذلك بناءً على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة جمرك الصادر، والأمن الجمركي بالإدارة العامة لجمارك نويبع، مفادها اعتزام المدعو "ر . م . م " مصري الجنسية، تهريب كمية من المواد المخدرة ،والممنوعات المجرم حيازتها قانونًا، والمؤثرة على الحالة النفسية والصحية للأشخاص، وذلك خلال سفره إلى خارج البلاد.

وذلك من خلال إخفاء المواد المخدرة داخل مشمول البضائع المحملة على الشاحنة قيادته رقم (4179 د . ا .ق - 1383 د، ا ،هـ ) مصرية داخل مشمول البيان الجمركي رقم (5703 ) لسنة 2022 صادر باسم شركة أ . للتصدير ومشمولها عبارة عن 329 طرد ملابس، وأحذية، ولوازم ستائر، ومصنوعات يدوية مصدرة لدولة الأردن عبر ميناء نويبع البحري .

وجرى تشكيل لجنة جمركية للتفتيش، وتبين وجود 22 لفة، و 6 شرائح مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون من مادة جوهر الحشيش المخدر ملفوفة بشريط لاصق، بوزن 11,795 كيلو جرام من مخدر الحشيش، مخبأة داخل تجويف سحري بتابلوه كابينة القيادة للشاحنة بطريقة يصعب الوصول إليها، و لم يقر عنها المذكور أثناء التفتيش، وخلال إنهاء الإجراءات على البيان الجمركي .

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة نحو مليون و279,5 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم (6 ) لسنة 2022.
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ضبط مخدرات

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نويبع جمارك جنوب سيناء مخدرات الحشيش

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