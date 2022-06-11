عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

أم تعذب طفلتها وتقيدها
أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

في حالة يرثى لها، وقدمين مكبلتين وفي جيدها حبل من ألم، كانت طفلة هندية تبلغ من العمر 5 سنوات فقط ملقاة فوق سطح منزلها تحت أشعة الشمس الحارقة بسبب جرم من تدعى والدتها.

 

هزت طفلة هندية مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد انتشار مقطع مؤلم لها في موضع صادم فوق سطح منزلها في دلهي بـ الهند مما دفع الشرطة لتعقب أسرتها، ليتضح أن والدتها كانت "تعاقبها".

 

وعندما استجوبت الشرطة الأم وواجهتها بجرمها، قالت بأنها عاقبت ابنتها لأنها لم تكمل واجباتها المدرسية.

 

في مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 25 ثانية، يُزعم أنه تم التقاطه من منزل أحد الجيران، يظهر صوت امرأة في الخلفية تقول إن الأم تركت الطفلة على السطح في حرارة شديدة حوالي الساعة 2 بعد الظهر.

 

وغردت الشرطة في وقت لاحق بأنها قد اتخذت الإجراء المناسب ضد الأم، وتبين أن الأب لم يكن على علم بالواقعة.

الهند طفلة هندية حرارة مواقع التواصل الاجتماعي اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

موسيماني: تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم

موضوعات متعلقة

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

هل الحشيش مفيد صحيًا ومسكن للآلام.. الحكومة الأمريكية تقدم الدليل

قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة.. ما القصة؟

العالم يحسد مصر على المونوريل.. وأمريكا في ورطة | صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

ترشيحاتنا

علاج الضغط العصبي والاكتئاب.. وأبرز أعراضه

بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

ليبيا.. اندلاع اشتباكات عنيفة وسط طرابلس.. فيديو

الجنايات تصدر حكمها في قضية قاتل كاهن الإسكندرية اليوم

داخل تابلوه شاحنة.. جمارك نويبع تحبط تهريب كمية من الحشيش

مرتضى منصور: لا أزمات مع طارق حامد والجزيري.. وبن شرقي لن يرحل بسبب الأموال.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعطس .. نوع جديد من فيروس كورونا تنقله القطط

كيف تصنع التاريخ.. تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

على خطى جوني ديب وآمبر هيرد.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بالنصب وتعمد إيذاءه

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ