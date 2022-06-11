بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

في حالة يرثى لها، وقدمين مكبلتين وفي جيدها حبل من ألم، كانت طفلة هندية تبلغ من العمر 5 سنوات فقط ملقاة فوق سطح منزلها تحت أشعة الشمس الحارقة بسبب جرم من تدعى والدتها.

هزت طفلة هندية مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد انتشار مقطع مؤلم لها في موضع صادم فوق سطح منزلها في دلهي بـ الهند مما دفع الشرطة لتعقب أسرتها، ليتضح أن والدتها كانت "تعاقبها".

وعندما استجوبت الشرطة الأم وواجهتها بجرمها، قالت بأنها عاقبت ابنتها لأنها لم تكمل واجباتها المدرسية.

في مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 25 ثانية، يُزعم أنه تم التقاطه من منزل أحد الجيران، يظهر صوت امرأة في الخلفية تقول إن الأم تركت الطفلة على السطح في حرارة شديدة حوالي الساعة 2 بعد الظهر.

وغردت الشرطة في وقت لاحق بأنها قد اتخذت الإجراء المناسب ضد الأم، وتبين أن الأب لم يكن على علم بالواقعة.