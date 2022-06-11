كوميدي رعب.. علا رامي: سيناريو البيت بيتي دفعني للمشاركة رغم مشاهدي الصامتة

أكدت الفنانة علا رامي أن ترشيحها للمشاركة في مسلسل البيت بيتي والذى يعرض حالياً على منصة شاهد vip جاء عن طريق المخرج خالد مرعي .



وتابعت علا رامي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: على الرغم من أن الدور لا يحتوي على الكثير من الحوار، حيث يعتمد على المشاهد الصامتة بشكل كبير، إلا أنني وافقت على أداءه نظراً لان طبيعة تلك الأعمال التي تصنف كوميدي رعب تعتمد على تلك المشاهد .

علا رامي



وتضيف علا رامي قائلة: ما جذبني في الدور هو أنه بدونه لن تكون الأحداث منطقية فهو جزء أساسي من القصة، ولهذا السبب وافقت، بدأت في التجهيز للشخصية من حيث الملابس وتسريحة الشعر ، لان الشخصية تعيش في زمن آخر .



وتستكمل علا رامي : حرصت على قراءة المسلسل كاملاً قبل التصوير، وما شدني هو ان الاحداث الاولى من المسلسل شدتني لمعرفة وفهم باقي باقى أحداث المسلسل .

علا رامي



وتقول علا رامي : خالد مرعي من المخرجين المتميزين لذا فقد قدم المسلسل الكوميدي الرعب بشكل رائع مستخدما التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى أن مودي إمام قدم موسيقي تصويرية رائعة مناسبة للأحداث ، ففي كثير من الأحيان حين كنت أشاهد عمل كوميدي رعب ، أقول يا خسارة ، لكن مسلسل البيت بيتي ظهر بشكل متميز .



وعن تعاونها مع كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، تضيف علا رامي: الكواليس كانت رائعة، فعلي الرغم أن هناك لا مشاهد تجمعني بهم، الا انني التقيت بهم داخل الكواليس وكنا نتمني ان تجمعنا مشهد سوياً .