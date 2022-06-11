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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حماقي ينشر صورا من حفلة في الأردن

صدى البلد

أحيي الفنان محمد حماقي امس الجمعة، حفلا غنائيا في الأردن، و نشر صور من حفلة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهر محمد حماقي وسط جمهورة و علق قائلا : مساء الخير ، الاردن.

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وكان قد قال النجم محمد حماقى في مداخلة هاتفية لبرنامج "لمن يهمه الفن" تقديم أميرة نور" على إذاعة نغم اف ام إنه يقوم حاليًا بالتحضير لأغنية single مع صديقه الموزع توما، وينوي طرحها في الصيف.

 

قام الموزع الغنائي توما الذي كان ضيفًا على الهواء، بعمل مفاجأة لمحمد حماقي واتصل به من هاتفه على الهواء، وقال له: "حماقي أنت معانا دلوقتي على الهواء، وعايز أسألك كام سؤال".

وقال حماقي، في المداخلة، إن أغنية "كان وكان" التي قام بتوزيعها توما، لها معهما حكاية كبيرة: "في الأول عملنا اللحن وبعدين كتبنا الأغنية، وبعد ما توما وزعها وعجبتني رجع قال لي أنا غيرت فيها، فقلت له ليه عملت كده؟، فقال لي اسمع وبعدين احكم، ولما سمعتها معلقتش خالص وسكت شوية، وبعدين لقيتها حلوة قوي وقلت له القرار ده هاخده على مسؤوليتك وكان الإيقاع أسرع والحمد لله نجحت جدا".

 

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