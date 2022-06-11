الصحة: توافر تطعيمات الحجاج والمعتمرين للحماية من الالتهاب الرئوي

نصحت وزارة الصحة والسكان، المسافرين للحج فوق سن الــ 50 عاما، بضرورة الحصول على تطعيم المكورات الرئوية نظرا لأهميته من الحماية من الالتهاب الرئوى.

وأكدت وزارة الصحة، إلى أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل الكمامات والنظافة الشخصية بالإضافة إلى تجنب الزحام قدر المستطاع مشيرة إلى أن التطعيمات الاجبارية للحجاج يصدربها شهادة معتمدة.

وأضافت الوزارة، أنه يوجد مخزون استراتيجي من كافة التطعيمات خاصة للحجاج والمعتمرين.

مضيفة أن لقاح كورونا متوفر بكميات كبيرة في المراكز ومتاح ولم يعد هناك أي قوائم انتظار، ويتم استخراج شهادات كيو أر كود للحجاج ممن تم تطعيمهم وللمقرر تطعيمهم قبل السفر بلقاح كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأولبشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراضمعدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروسكورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف www.100millionseha.eg