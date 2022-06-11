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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| رئيس مجلس القيادة اليمني يصل القاهرة للقاء السيسي.. اندلاع اشتباكات عنيفة وسط طرابلس.. أمريكا تسجل أعلى مستوى تضخم منذ 40 عاما.. تعليق الرحلات بمطار دمشق

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

مصر خير شقيق.. رئيس مجلس القيادة اليمني يصل القاهرة للقاء السيسي
وصل رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي، أمس الجمعة، القاهرة قادما من مملكة البحرين، ضمن جولة خارجية ستشمل أيضا دولة قطر.

وزير الخارجية الأوكراني: أتطلع لحزمة العقوبات البريطانية القادمة ضد روسيا
أعرب وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أمس الجمعة، عن تطلعه لجولة قادمة من العقوبات البريطانية ضد روسيا.

ليبيا.. اندلاع اشتباكات عنيفة وسط طرابلس.. فيديو
اندلعت اشتباكات عنيفة، فجر السبت، وسط العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بين مليشيات متناحرة  تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

مبعوث أمريكي يزور لبنان لبحث أزمة الحدود البحرية مع إسرائيل
قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة سترسل مبعوثا إلى لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة الطاقة في البلاد وتأكيد أمل واشنطن في أن تتمكن بيروت وإسرائيل من التوصل إلى قرار بشأن ترسيم حدودهما البحرية.

ليبيا.. اندلاع اشتباكات عنيفة وسط طرابلس.. فيديو

ليبيا.. باشاغا يتهم الدبيبة باستخدام المدنيين كدروع بشرية

أمريكا تسجل أعلى مستوى تضخم منذ 40 عاما
عاود التضخم التسارع في مايو في الولايات المتحدة بعدما تباطأ في الشهر السابق، مسجلا رقما قياسيا منذ أربعين عاما، في حين دعا الرئيس جو بايدن بهذا الصدد إلى بذل ”جهد أكبر وسريع“.

ليبيا.. باشاغا يتهم الدبيبة باستخدام المدنيين كدروع بشرية
اتهم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

تعيين المفاوضة النووية تشوي سون هوي وزيرة خارجية كوريا الشمالية
قالت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت إن كوريا الشمالية عينت العضو البارز في وفد المفاوضات النووية تشوي سون هوي وزيرة للخارجية. جاء ذلك في ختام اجتماع للحزب الحاكم رأسه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

أمريكا: مساعدة وزير الخارجية تزور إسرائيل لبحث ردع إيران
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، في بيان أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف ستزور إسرائيل والضفة الغربية في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري لبحث موضوعات من بينها ردع "الأنشطة الإيرانية العدوانية بالمنطقة".

أمريكا: مساعدة وزير الخارجية تزور إسرائيل لبحث ردع إيران

لعبة القط والفأر.. متى ينتهي الخلاف الإيراني الغربي حول برنامج طهران النووي

سوريا تعلن تعليق الرحلات بمطار دمشق حتى إشعار آخر
أعلنت سوريا تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي حتى إشعار آخر، وذلك بعد تضرر المطار جراء قصف إسرائيلي.

أسعار ​​النفط تنخفض مع ارتفاع مستويات التضخم الأمريكية
تسارعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي مع ارتفاع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي وارتفعت تكلفة المواد الغذائية، ما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في ما يقرب من 40-1 / 2 سنة، ما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يستمر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، خلال سبتمبر لمكافحة التضخم.

بايدن يتهم شركات النفط باستغلال نقص الإمدادات لزيادة الأرباح
اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات النفط الأمريكية، وشركة إكسون موبيل على وجه الخصوص، يوم الجمعة، باستغلال نقص الإمدادات لتضخيم الأرباح.

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أخبار العالم| رئيس مجلس القيادة اليمني يصل القاهرة للقاء السيسي.. اندلاع اشتباكات عنيفة وسط طرابلس.. أمريكا تسجل أعلى مستوى تضخم منذ 40 عاما.. تعليق الرحلات بمطار دمشق

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